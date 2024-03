Grosse baisse de prix chez Tidal pour l'audio Hi-Res et spatial (Spotify au pied du mur ?) !

Tidal s'aligne sur Apple et Amazon

Les tarifs actuels

Une simplification de l'offre

Spotify au pied du mur !

Supremium

Comme plusieurs acteurs majeurs du marché, Tidal avait annoncé une augmentation des tarifs l'année dernière, avec une offre HiFi individuelle qui passait de 9,99 euros par mois à 10,99 euros par mois. Si vous vouliez opter pour une formule plus haut de gamme afin de profiter de l'audio Hi-Res, en MQA, Dolby Atmos ou Sony 360 Reality, il fallait passer par l'offre HiFi Plus à 19,99 euros. Toutefois,, surtout depuis le retrait du codec MQA (la firme à l'origine du codec ayant mis la clé sous la porte).Tidal change donc son fusil d'épaule et(4,99 euros par mois pour les étudiants), comme Apple Music et Amazon Music, donnant accès à la qualité maximale du service (jusqu'à 24 bits/192kHz) et à l'audio spatial. Un abonnement famille pour 6 membres sera également de la partie pour 16,99 euros, et seule l'option permettant aux DJ de profiter d'outils et de contenus dédiés est conservée à 9 euros par mois.Avec un nouvel acteur qui intègre l'audio Hi-Res et spatial au sein de son offre de base,, ne serait-ce qu'en lançant l'attendue formule, mais son tarif pourrait faire grincer quelques dents.Il risque en effet d'être compliqué. Bien entendu, comme pour les concurrents, il faudra disposer des oreilles et du matériel adéquats pour en profiter pleinement . La date de lancement de cette nouvelle formule n'a pas encore été révélée, ni les tarifs. Dites-nous dans les commentaires et le sondage ci-dessous si vous seriez prêts à payer plus que l'abonnement Premium pour profiter d'une meilleure qualité audio sur Spotify.