Le casque Beats Solo4 se cache au sein d'iOS 17.4 !

Le casque Beats Solo4 en approche !

Audio spatial et port USB-C

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu'Aaron Perris, l'homme qui avait publié la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS et iPadOS 18 ainsi que quelques visuels. Le Solo4 devrait donc être présenté dans en avenir proche et venir prendre la relève du vieillissant modèle précédent, le Solo3 lancé en 2016.. Si les références au sein d'iOS 17.4 ne nous en apprennent pas beaucoup plus, le nouveau venu pourrait reprendre quelques caractéristiques du Beats Studio Pro (dont les gestes sur le logo des oreillettes pour la lecture/pause, passer au titre suivant/précédent, convoquer Siri) et devrait offrir non seulement un meilleur rendu, mais également une autonomie en hausse (le Solo3 promettait déjà 40 heures d'écoute) ainsi qu'un pratique port USB-C en lieu et place de l'antédiluvien et horrible port micro-USB.Apple devrait rapidement présenter se casque, surtout maintenant que son existence a été révélée, etencore vendue 229 euros (ne l'achetez pas, surtout pas à ce tarif).