Shazam fait vibrer l'iPhone en rythme avec iOS 18

-notamment l'arrivée de-Musique Tactile en VF. Cette dernière permet de faire ressentir la musique aux utilisateurs d'iPhone via des vibrations, avec la possibilité pour les développeurs d'intégrer la fonction au sein de leurs applications via une API.Lorsque cette fonctionnalité est activée, le Taptic Engine de l'iPhone va retranscrire les rythmes, textures sonores et vibrations de l'audio.Music Haptics fonctionne sur des millions de chansons du catalogue Apple Music et sera disponible sous forme d'API permettant aux développeurs de rendre la musique accessible dans leurs applications.Pour activer la fonction, il faut se rendre dans l'application Réglages > Accessibilité > Audition > Musique Tactile. De là, il faut simplement cliquer sur le bouton. Pour le moment,Bien évidemment, il conviendra d'être totalement à jour : disposer au minimum d'iOS 18 et des dernières versions des applications.Bien évidement,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...