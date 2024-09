Envie de relooker vos AirPods Max ? Les nouveaux coussinets sont en vente !

PAR ICI LES PETITS COUSSINETS !

QUOI DE NEUF POUR LES AIRPODS MAX ?

Nos vidéos sur les AirPods Max

Les coussinets -qui se positionneront automatiquement grâce aux aimants intégrés- sont disponibles dans les cinq coloris des AirPods Max, soit. Pour rappel, les précédents modèles étaient disponibles en Argent, Noir, Vert, Bleu ciel et Rouge. Pour les fans (ou les bonnes occasions), on peut encore en trouver chez les revendeurs !Il est ainsi possible de. Cette option serait toutefois plus séduisante si le tarif n'était pas fixé à 79 euros la paire de coussinets Les AirPods Max de 2024 seront proposés dans des coloris inédits, mais évoluent un tout petit peu en troquant son port Lightning pour un. Cela facilitera non seulement la recharge à l'aide des chargeurs et câbles à cette norme, mais devrait également permettre de transmettre l'audio sans avoir à passer par un câble Lightning vers mini-jack (qu'il fallait acquérir séparément)., ce qui permettra à ceux qui ont adopté récemment le modèle Lightning de ne pas trop regretter leur achat.