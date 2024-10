Bug Apple Music : la série noire continue pour Sonos

Encore une panne !

Sur son, la firme a confirmé l'existence d'un panne majeure et qu'elle travaillait à la résolution de la situation. Elle est passée de, indiquant que le problème a été identifié.Forcément,notamment qu'ils ne peuvent pas accéder à leur bibliothèque Apple Music. D'autres précisent qu'ils ont été déconnectés de manière totalement aléatoire et qu'ils ne peuvent plus se reconnecter. Globalement, la panne a commencé mardi après-midi, cela fait donc plus de trente-six heures que le service est en rade sans correctif.Pour rappel,Mais, une refonte aussi importante aurait mérité quelques mois de développement supplémentaires, indispensables pour que l'ensemble des utilisateurs puisse s'y retrouver et profiter de leur matériel, si ce n'est mieux, au moins aussi bien qu'auparavant.Lors de ses derniers résultats financiers, Patrick Spence -le CEO de Sonos- a fait part d'une réorganisation de ses priorités, présentant à nouveau ses excuses pour la débâcle de l'application . Il avait avoué avoir imposé un, qui ne permet pas de respecter le calendrier de sorties produits. Parmi eux, pourraient figurer la barre de son Lasso et un potentiel concurrent de l'Apple TV. Ce délai permettra -dit-il- d'améliorer encore l'application, en sus des derniers correctifs En octobre dernier,Il y précisait également la feuille de route de la firme, surtout la nécessité de corriger son application défaillante depuis la mise à jour du mois de mai, mais également construire une meilleure expérience client.Depuis la situation ne semble pas vraiment s'améliorer : l'application n'est pas encore optimum , son casque Ace ne se vendrait pas très bien, et il paraitrait même que les salariés étaient parfaitement au courant de la situation depuis des mois...