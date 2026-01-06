Où trouver ces AirPods Pro 3 collector ?
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année à l’approche du Nouvel An lunaire, Apple propose une édition limitée de certains de ses produits. Cet année, elle célèbre donc l’Année du Cheval avec une version spéciale des AirPods Pro 3, désormais disponibles à la vente dans plusieurs pays d'Asie uniquement.
Après des petits AirTags à l'effigie d'un Daruma, ces AirPods Pro 3 – Year of the Horse Special Edition se distinguent par une gravure exclusive représentant un cheval, sous la forme d’un emoji inédit spécialement conçu par Apple. Le packaging bénéficie d'un petit relookage équestre également !
Notons que ce visuel n’est pas disponible via les options de gravure classiques et constitue l’unique différence avec le modèle standard. Les écouteurs sont proposés au même prix que les AirPods Pro 3 classiques et conservent strictement les mêmes caractéristiques techniques. Seule la personnalisation visuelle permet d’identifier cette édition limitée.
Cupertino réserve cette édition spéciale à certains marchés d’Asie : la Chine, Hong Kong, Taïwan, la Malaisie et Singapour. Les AirPods sont disponibles dès aujourd’hui, dans la limite des stocks disponibles. Le Nouvel An lunaire 2026 débutera officiellement le mardi 17 février, et les premières commandes passées devraient commencer à être expédiées à partir du 8 janvier.
Apple perpétue ainsi une tradition bien rodée. Chaque année, la firme propose une édition spéciale de certains de ses produits à l’occasion du Nouvel An lunaire, avec une gravure dédiée à l’animal du zodiaque chinois concerné.
Ces dernières années, Apple a ainsi célébré : l’Année du Dragon, l’Année du Bœuf, l’Année du Tigre, l’Année du Lapin, et plus dernièrement l’Année du Serpent. Ces éditions limitées rencontrent généralement un certain succès, notamment auprès des collectionneurs et des fans de la marque.
Lancée en 2025, la troisième génération des AirPods Pro a apporté plusieurs améliorations notables. Apple y a introduit :
• une qualité sonore améliorée,
• une réduction active du bruit (ANC) plus efficace,
• un nouvel ajustement pour un meilleur confort,
• ainsi que la mesure de la fréquence cardiaque, une première pour les écouteurs de la marque.
En parallèle des AirPods Pro 3, Apple propose également une sélection d’accessoires aux couleurs du Nouvel An lunaire (mais toujours en Asie). La gamme comprend notamment des coques pour iPhone, des batteries externes, des protections pour AirTag, ainsi que des chargeurs de voyage. Mais là encore il faudra se trouver sur place (connaitre quelqu'un ou avoir un membre de sa famille...)
