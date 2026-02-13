Sony lance ses écouteurs WF-1000XM6 : une nouvelle référence pour faire oublier les AirPods Pro ?
Après des mois de rumeurs, Sony a finalement levé le voile sur ses nouveaux écouteurs true wireless haut de gamme : les WF-1000XM6. Sans surprise, la marque japonaise affine une formule déjà très solide, mais avec un changement de cap assumé, aussi bien sur le design que sur la technologie embarquée. Et surtout, Sony entend bien reprendre l’avantage sur un marché dominé par les AirPods Pro.
Un design revu après presque trois ans d’attente
Lancés à l’été 2023, les WF-1000XM5 laissent place à une sixième génération qui revient à des choix plus pragmatiques. Sony abandonne la finition brillante, jugée peu flatteuse au quotidien, pour un revêtement mat plus discret, proche de celui des XM4.
Les écouteurs adoptent une forme légèrement plus allongée, avec un conduit auditif revu, tandis que les embouts en mousse font leur retour, sans la couche de silicone interne qui divisait sur les XM5.
Le boîtier de charge évolue lui aussi, devenant plus étroit et plus haut. Deux coloris sont confirmés au lancement — Noir et Argent Platine — avec une éventuelle variante rose évoquée par certaines fuites.
Une réduction de bruit encore plus ambitieuse
Le cœur de l’évolution se situe sous le capot. Sony introduit une nouvelle puce QN3e pour l'ANC, annoncée comme trois fois plus rapide que celui des XM5. Associé à huit microphones par paire, ce système promet une réduction de bruit active plus précise et plus stable. Les premiers retours évoquent une isolation quasi totale des bruits extérieurs, un domaine où Sony faisait déjà figure de référence.
Le mode ambiant gagne également en finesse, avec plusieurs niveaux de réglage. Pour les appels, Sony combine formation de faisceau, conduction osseuse et réduction de bruit par IA, afin de mieux isoler la voix, même en environnement bruyant. Comme les précédentes éditions, l'application Sony | Sound Connect permet de paramétrer ses préférences.
Audio, connectivité et autonomie : la montée en gamme continue
Côté son, Sony a intégré une série d'améliorations : nouveau transducteur, DAC et amplificateur plus performants. En définitive, on obtiendrait un son plus détaillé et plus dynamique. Le LDAC, le DSEE Extreme, un égaliseur à dix bandes et le 360 Reality Audio avec suivi des mouvements de tête sont également au rendez-vous.
Le support du LE Audio et d’Auracast marque aussi une vraie modernisation. L’autonomie reste stable : 8 heures avec ANC, complétées par 16 heures via le boîtier, (avec charge rapide, charge sans fil et charge filaire via le port USB-C à l’arrière) et une certification IPX4.
Prix et disponibilité
Les WF-1000XM6 sont disponibles dès aujourd'hui. Aux États-Unis, le prix grimpe à 329,99 dollars, soit une hausse de 10 %. En Europe, Sony surprend positivement avec un tarif fixé à 299,99 euros, inférieur à celui des XM5 à leur lancement.
Avec cette nouvelle génération, Sony ne révolutionne pas sa gamme, mais peaufine chaque détail. Sont-ils suffisants pour redevenir la référence absolue des écouteurs sans fil premium ? Les AirPods Pro sont clairement dans le viseur.