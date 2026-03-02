Sonos Play : une nouvelle enceinte portable AirPlay 2 repérée avant son lancement

Un format intermédiaire entre Move et Roam

Image Reddit

Prix et date de sortie : un lancement fin mars 2026 ?

Qu'en penser ?



Avec cette configuration, Sonos semble vouloir proposer une enceinte réellement polyvalente : portable, résistante, connectée, compatible AirPlay et Bluetooth, tout en conservant les atouts de son écosystème multiroom.



Si la date du 31 mars 2026 est exacte, il ne devrait plus falloir attendre longtemps avant une annonce officielle. Est-ce que cette petite enceinte saura s’imposer face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des enceintes portables premium



L'autre grande question est de savoir si Sonos arrivera à inverser la tendance et récupérer la confiance de ses utilisateurs, malmenés par de nombreux difficultés depuis l'année dernière. .

Repéré par, le website a révélé bon nombre d'informations avant d'être retiré, mais trop tard. Des captures ont été postées également sur. D’après la fiche produit, le Sonos Play reprend les grandes lignes du Sonos Move 2, dans unOn retrouve notamment une, pensée pour faciliter les déplacements, confirmant une vocation clairement nomade.La fuite a révélé de nombreux détails techniques, comme une compatibilitéet, mais aussipour une intégration multiroom Sonos (jusqu’à 32 enceintes), une entrée auxiliaire pour platine vinyle ou source audio externe,avec calibration automatique selon l’environnement. L'autonomie serait de annoncée de, avec une base de recharge sans fil incluse, un port USB-C, et avec la possibilité d’utiliser l’enceinte comme batterie externe pour recharger un smartphoneLe Sonos Play ferait même mieux que le Move, en adoptant une(éclaboussures et poussières) similaire à celle du Roam, plus adaptée à, avec une date de sortie fixée au. Si cette information se confirme, Sonos pourrait officialiser le produit dans les prochaines semaines. À ce tarif, le Sonos Play se positionnerait comme une offre premium portable, tout en restant plus accessible que le Move 2.