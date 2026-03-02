Sonos Play : une nouvelle enceinte portable AirPlay 2 repérée avant son lancement
Par Laurence - Publié le
Oups ! Alors qu’aucune communication n’a encore été faite par Sonos, un nouveau haut-parleur portable —baptisé Sonos Play— vient d’être repéré sur le site canadien de Best Buy. Cette apparition prématurée lève déjà le voile sur le design, le positionnement tarifaire et une large partie de la fiche technique.
Repéré par The Verge, le website a révélé bon nombre d'informations avant d'être retiré, mais trop tard. Des captures ont été postées également sur Reddit. D’après la fiche produit, le Sonos Play reprend les grandes lignes du Sonos Move 2, dans un format légèrement réduit.
On retrouve notamment une boucle de transport à l’arrière, pensée pour faciliter les déplacements, confirmant une vocation clairement nomade. Ce nouveau modèle viendrait ainsi combler l’espace entre le Roam, très compact, et le Move 2, plus massif et plus onéreux.
La fuite a révélé de nombreux détails techniques, comme une compatibilité AirPlay 2 et Bluetooth 5.3, mais aussi Wi-Fi pour une intégration multiroom Sonos (jusqu’à 32 enceintes), une entrée auxiliaire pour platine vinyle ou source audio externe, trueplay avec calibration automatique selon l’environnement. L'autonomie serait de annoncée de 24 heures, avec une base de recharge sans fil incluse, un port USB-C, et avec la possibilité d’utiliser l’enceinte comme batterie externe pour recharger un smartphone
Le Sonos Play ferait même mieux que le Move, en adoptant une protection IP67 (éclaboussures et poussières) similaire à celle du Roam, plus adaptée à un usage extérieur.
La page de Best Buy Canada mentionnait un prix de 399,99 dollars canadiens, avec une date de sortie fixée au 31 mars 2026. Si cette information se confirme, Sonos pourrait officialiser le produit dans les prochaines semaines. À ce tarif, le Sonos Play se positionnerait comme une offre premium portable, tout en restant plus accessible que le Move 2.
Avec cette configuration, Sonos semble vouloir proposer une enceinte réellement polyvalente : portable, résistante, connectée, compatible AirPlay et Bluetooth, tout en conservant les atouts de son écosystème multiroom.
Si la date du 31 mars 2026 est exacte, il ne devrait plus falloir attendre longtemps avant une annonce officielle. Est-ce que cette petite enceinte saura s’imposer face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des enceintes portables premium
L'autre grande question est de savoir si Sonos arrivera à inverser la tendance et récupérer la confiance de ses utilisateurs, malmenés par de nombreux difficultés depuis l'année dernière. .
Un format intermédiaire entre Move et Roam
Repéré par The Verge, le website a révélé bon nombre d'informations avant d'être retiré, mais trop tard. Des captures ont été postées également sur Reddit. D’après la fiche produit, le Sonos Play reprend les grandes lignes du Sonos Move 2, dans un format légèrement réduit.
On retrouve notamment une boucle de transport à l’arrière, pensée pour faciliter les déplacements, confirmant une vocation clairement nomade. Ce nouveau modèle viendrait ainsi combler l’espace entre le Roam, très compact, et le Move 2, plus massif et plus onéreux.
La fuite a révélé de nombreux détails techniques, comme une compatibilité AirPlay 2 et Bluetooth 5.3, mais aussi Wi-Fi pour une intégration multiroom Sonos (jusqu’à 32 enceintes), une entrée auxiliaire pour platine vinyle ou source audio externe, trueplay avec calibration automatique selon l’environnement. L'autonomie serait de annoncée de 24 heures, avec une base de recharge sans fil incluse, un port USB-C, et avec la possibilité d’utiliser l’enceinte comme batterie externe pour recharger un smartphone
Le Sonos Play ferait même mieux que le Move, en adoptant une protection IP67 (éclaboussures et poussières) similaire à celle du Roam, plus adaptée à un usage extérieur.
Prix et date de sortie : un lancement fin mars 2026 ?
La page de Best Buy Canada mentionnait un prix de 399,99 dollars canadiens, avec une date de sortie fixée au 31 mars 2026. Si cette information se confirme, Sonos pourrait officialiser le produit dans les prochaines semaines. À ce tarif, le Sonos Play se positionnerait comme une offre premium portable, tout en restant plus accessible que le Move 2.
Qu'en penser ?
Avec cette configuration, Sonos semble vouloir proposer une enceinte réellement polyvalente : portable, résistante, connectée, compatible AirPlay et Bluetooth, tout en conservant les atouts de son écosystème multiroom.
Si la date du 31 mars 2026 est exacte, il ne devrait plus falloir attendre longtemps avant une annonce officielle. Est-ce que cette petite enceinte saura s’imposer face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des enceintes portables premium
L'autre grande question est de savoir si Sonos arrivera à inverser la tendance et récupérer la confiance de ses utilisateurs, malmenés par de nombreux difficultés depuis l'année dernière. .