Sonos lance enfin deux nouvelles enceintes, la Sonos Play et la Era 100 SL

On en dit quoi ?



Les deux produits sont tout simples, mais rassurants sur le réveil de la marque. La Play est quand même bien placée face à la Move 2 : 150 euros de moins, une meilleure résistance à l'eau et un socle sans fil inclus dans le prix. L'Era 100 SL, c'est le bon choix pour ceux qui veulent du Sonos sans se ruiner. Le vrai sujet maintenant, c'est l'application : c'est elle qui avait fait fuir pas mal d'utilisateurs, et c'est elle qui devra les convaincre de revenir.