Sonos lance enfin deux nouvelles enceintes, la Sonos Play et la Era 100 SL
Par Vincent Lautier - Publié le
Sonos vient de dévoiler deux nouvelles enceintes, la Play à 349 euros et l'Era 100 SL à 199 euros. La première est une enceinte portable et étanche qui vient se glisser entre la Roam 2 et la Move 2 dans le catalogue, la seconde reprend l'intégralité de la recette sonore du best-seller Era 100 mais sans les microphones. Les deux sont en précommande, livraison le 31 mars.
La Sonos Play est la vraie nouveauté de cette annonce. C'est une enceinte de moins de 1,4 kg qui embarque deux tweeters à 90 degrés, un haut-parleur médium-grave et deux radiateurs passifs. Côté résistance, la certification IP67 lui permet de survivre à la poussière et à une immersion d'un mètre pendant trente minutes, là où la Move 2 se contente d'un IP56.
L'autonomie annoncée est de 24 heures, identique à celle de la Move 2 mais dans un gabarit plus compact. Le socle de charge sans fil est inclus dans la boîte, et la recharge passe aussi en USB-C. Ce même port accepte d'ailleurs une entrée ligne via un adaptateur, pour brancher une platine vinyle par exemple. Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect : tout y est. Et la Play peut se grouper en Bluetooth avec jusqu'à trois autres Play ou Move 2 pour du son en extérieur sans réseau.
Pas de grande surprise ici. Sonos reprend l'Era 100, son enceinte compacte la plus vendue, et en retire les microphones. L'architecture acoustique à deux tweeters inclinés et un haut-parleur médium-grave est identique, les connectivités aussi : Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, accès à Qobuz, Spotify, Tidal, Deezer et Amazon Music. La seule chose qui disparaît, c'est l'assistant vocal intégré. Tout se pilote depuis l'appli Sonos ou les commandes tactiles sur le dessus de l'enceinte.
À 199 euros, c'est l'enceinte Sonos la moins chère du catalogue, idéale pour ajouter des enceintes arrière derrière une barre de son ou pour étendre un système multiroom sans exploser le budget.
Ce sont les premiers produits grand public de Sonos depuis plus d'un an. La marque avait été secouée par une mise à jour de son application qui avait supprimé des fonctionnalités et provoqué la colère d'une bonne partie de sa communauté. Avec la Play et l'Era 100 SL, Sonos revient sur le terrain qu'il connaît le mieux : du son multipièces, simple à configurer, compatible avec toute la gamme existante.
Les deux produits sont tout simples, mais rassurants sur le réveil de la marque. La Play est quand même bien placée face à la Move 2 : 150 euros de moins, une meilleure résistance à l'eau et un socle sans fil inclus dans le prix. L'Era 100 SL, c'est le bon choix pour ceux qui veulent du Sonos sans se ruiner. Le vrai sujet maintenant, c'est l'application : c'est elle qui avait fait fuir pas mal d'utilisateurs, et c'est elle qui devra les convaincre de revenir.
Une portable taillée pour l'extérieur
La Sonos Play est la vraie nouveauté de cette annonce. C'est une enceinte de moins de 1,4 kg qui embarque deux tweeters à 90 degrés, un haut-parleur médium-grave et deux radiateurs passifs. Côté résistance, la certification IP67 lui permet de survivre à la poussière et à une immersion d'un mètre pendant trente minutes, là où la Move 2 se contente d'un IP56.
L'autonomie annoncée est de 24 heures, identique à celle de la Move 2 mais dans un gabarit plus compact. Le socle de charge sans fil est inclus dans la boîte, et la recharge passe aussi en USB-C. Ce même port accepte d'ailleurs une entrée ligne via un adaptateur, pour brancher une platine vinyle par exemple. Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect : tout y est. Et la Play peut se grouper en Bluetooth avec jusqu'à trois autres Play ou Move 2 pour du son en extérieur sans réseau.
L'Era 100 SL, la porte d'entrée à 199 euros
Pas de grande surprise ici. Sonos reprend l'Era 100, son enceinte compacte la plus vendue, et en retire les microphones. L'architecture acoustique à deux tweeters inclinés et un haut-parleur médium-grave est identique, les connectivités aussi : Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, accès à Qobuz, Spotify, Tidal, Deezer et Amazon Music. La seule chose qui disparaît, c'est l'assistant vocal intégré. Tout se pilote depuis l'appli Sonos ou les commandes tactiles sur le dessus de l'enceinte.
À 199 euros, c'est l'enceinte Sonos la moins chère du catalogue, idéale pour ajouter des enceintes arrière derrière une barre de son ou pour étendre un système multiroom sans exploser le budget.
Un an sans nouveau produit
Ce sont les premiers produits grand public de Sonos depuis plus d'un an. La marque avait été secouée par une mise à jour de son application qui avait supprimé des fonctionnalités et provoqué la colère d'une bonne partie de sa communauté. Avec la Play et l'Era 100 SL, Sonos revient sur le terrain qu'il connaît le mieux : du son multipièces, simple à configurer, compatible avec toute la gamme existante.
On en dit quoi ?
Les deux produits sont tout simples, mais rassurants sur le réveil de la marque. La Play est quand même bien placée face à la Move 2 : 150 euros de moins, une meilleure résistance à l'eau et un socle sans fil inclus dans le prix. L'Era 100 SL, c'est le bon choix pour ceux qui veulent du Sonos sans se ruiner. Le vrai sujet maintenant, c'est l'application : c'est elle qui avait fait fuir pas mal d'utilisateurs, et c'est elle qui devra les convaincre de revenir.