Google Maps gère enfin la recharge des voitures électriques, mais...

On en dit quoi ?



C'est le genre de fonction qui a du sens pour les longs trajets. Jongler entre plusieurs applications pour planifier ses arrêts recharge, c'est pénible, et Google propose enfin une solution intégrée. Apple Maps a un semblant de planification de recharge depuis iOS 14, mais rien d'aussi poussé et ça ne marche qu'avec quelques véhicules. Android Auto marque un point ici. Côté CarPlay, on attend toujours.