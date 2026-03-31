Google Maps gère enfin la recharge des voitures électriques, mais...
Par Vincent Lautier - Publié le
Google Maps ajoute la planification automatique des arrêts recharge pour les voitures électriques compatibles Android Auto. L'application utilise l'intelligence artificielle pour estimer la consommation de batterie et suggérer les bornes de recharge adaptées sur le trajet. Plus de 350 modèles de 16 constructeurs sont pris en charge, mais uniquement aux États-Unis pour le moment, hélas.
Il faut d'abord renseigner son véhicule dans les paramètres de Google Maps : marque, modèle, année, finition. Une fois la destination entrée dans la voiture, l'application affiche une estimation de consommation de batterie. Vous entrez ensuite votre niveau de charge actuel, et Google Maps recommande les arrêts recharge, avec le temps estimé et le niveau de batterie prévu à l'arrivée. L'heure d'arrivée est recalculée en comptant le temps passé aux bornes.
Si vous préférez arriver avec 80 % de batterie plutôt que 20 %, il suffit de régler le pourcentage souhaité et l'itinéraire s'adapte. Google utilise ses modèles énergétiques, combinés aux données de trafic, de dénivelé et de météo en temps réel. Par contre, ce n'est pas un flux en direct depuis la voiture : les données de charge sont rentrées manuellement, l'IA ne s'ajuste donc pas à votre façon de conduire.
La liste des constructeurs compatibles comprend Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota et Volkswagen. Tesla n'y est pas, ni Ford, ni Rivian. Pas de Peugeot, Renault ou Citroën non plus, ce qui limite l'intérêt si la fonction venait à arriver en Europe là tout de suite. Il faut la version 25.44 de Google Maps au minimum, et un véhicule équipé d'Android Auto. Google promet d'ajouter d'autres modèles prochainement.
Le déploiement a commencé cette semaine aux États-Unis. Google n'a donné aucun calendrier pour un lancement en dehors du marché américain. La fonction est liée à Android Auto, ce qui exclut de fait les utilisateurs de CarPlay. Pour les conducteurs européens, il faudra encore patienter, et probablement compter sur des applications tierces pour planifier ses trajets en attendant, comme ABRP.
C'est le genre de fonction qui a du sens pour les longs trajets. Jongler entre plusieurs applications pour planifier ses arrêts recharge, c'est pénible, et Google propose enfin une solution intégrée. Apple Maps a un semblant de planification de recharge depuis iOS 14, mais rien d'aussi poussé et ça ne marche qu'avec quelques véhicules. Android Auto marque un point ici. Côté CarPlay, on attend toujours.
Comment ça marche ?
Il faut d'abord renseigner son véhicule dans les paramètres de Google Maps : marque, modèle, année, finition. Une fois la destination entrée dans la voiture, l'application affiche une estimation de consommation de batterie. Vous entrez ensuite votre niveau de charge actuel, et Google Maps recommande les arrêts recharge, avec le temps estimé et le niveau de batterie prévu à l'arrivée. L'heure d'arrivée est recalculée en comptant le temps passé aux bornes.
Si vous préférez arriver avec 80 % de batterie plutôt que 20 %, il suffit de régler le pourcentage souhaité et l'itinéraire s'adapte. Google utilise ses modèles énergétiques, combinés aux données de trafic, de dénivelé et de météo en temps réel. Par contre, ce n'est pas un flux en direct depuis la voiture : les données de charge sont rentrées manuellement, l'IA ne s'ajuste donc pas à votre façon de conduire.
350 modèles, mais pas tous
La liste des constructeurs compatibles comprend Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota et Volkswagen. Tesla n'y est pas, ni Ford, ni Rivian. Pas de Peugeot, Renault ou Citroën non plus, ce qui limite l'intérêt si la fonction venait à arriver en Europe là tout de suite. Il faut la version 25.44 de Google Maps au minimum, et un véhicule équipé d'Android Auto. Google promet d'ajouter d'autres modèles prochainement.
Pas de date pour l'Europe
Le déploiement a commencé cette semaine aux États-Unis. Google n'a donné aucun calendrier pour un lancement en dehors du marché américain. La fonction est liée à Android Auto, ce qui exclut de fait les utilisateurs de CarPlay. Pour les conducteurs européens, il faudra encore patienter, et probablement compter sur des applications tierces pour planifier ses trajets en attendant, comme ABRP.
On en dit quoi ?
C'est le genre de fonction qui a du sens pour les longs trajets. Jongler entre plusieurs applications pour planifier ses arrêts recharge, c'est pénible, et Google propose enfin une solution intégrée. Apple Maps a un semblant de planification de recharge depuis iOS 14, mais rien d'aussi poussé et ça ne marche qu'avec quelques véhicules. Android Auto marque un point ici. Côté CarPlay, on attend toujours.