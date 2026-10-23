Insta360 Mic : 60 euros de moins que le Mic Pro, et plus d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Insta360 ajoute un troisième micro sans fil à son catalogue, sobrement baptisé Mic. Il reprend l'écran E Ink couleur personnalisable du Mic Pro, coûte 60 euros de moins en kit et, bizarrement, il est plus léger et plus endurant que le modèle du dessus. Le stockage interne disparaît au passage, remplacé par un lecteur microSD.
En mai dernier, Insta360 lançait le Mic Pro, un micro cravate sans fil qui se démarquait de la concurrence avec son petit écran E Ink rond, façon montre connectée miniature. Le nouvel Insta360 Mic reprend exactement cette dalle de 1,22 pouce capable d'afficher six couleurs, un logo, une photo ou un simple aplat pour se faire oublier sur une veste. On retrouve aussi la réduction de bruit calculée par IA, un contrôle automatique du gain qui évite la saturation quand le volume grimpe d'un coup, et une portée de 400 mètres avec le récepteur USB-C à brancher sur une caméra ou un ordinateur. Les émetteurs se connectent aussi directement en Bluetooth à un iPhone ou aux caméras maison, X5, X6 et Luna Ultra en tête, et un même récepteur accepte jusqu'à quatre micros en simultané.
La vraie concession, c'est la capsule. Le Mic Pro embarque trois micros par émetteur pour laisser choisir la directivité de la prise de son, alors que le Mic se contente d'une seule capsule omnidirectionnelle. Pour le reste, le petit nouveau fait curieusement mieux que son aîné : chaque émetteur pèse 19,4 grammes, un poil moins que le Pro, et l'autonomie passe de 10 à 13 heures, poussée à 34 heures avec le boîtier de charge. Quant au stockage, Insta360 a retiré les 32 Go internes du Pro au profit d'un lecteur microSD qui gère l'enregistrement de secours, y compris en 32-bit float. Du coup, on met la carte qu'on veut, de la capacité qu'on veut, et c'est plutôt un progrès qu'un sacrifice.
Comptez 85 euros l'émetteur seul et 269 euros le kit complet avec deux émetteurs, le récepteur et le boîtier de charge, quand le Mic Pro est toujours affiché 109 et 329 euros. Le Mic Air reste en entrée de gamme avec ses émetteurs minuscules dépourvus d'écran. Tout est en vente depuis aujourd'hui sur la boutique d'Insta360, sur Amazon et chez les revendeurs habituels, en France comprise.
Insta360 propose un truc étonnant pour le coup : son modèle intermédiaire donne plus envie que le haut de gamme. À moins d'avoir vraiment besoin de la directivité réglable du Mic Pro, l'écart de prix se justifie mal pour un kit plus lourd, moins endurant et limité à 32 Go. DJI et Rode dominent ce marché depuis des années, mais cette gamme à trois étages, avec son écran personnalisable que personne d'autre ne propose, a de vrais arguments.
Le même écran que le Pro
En mai dernier, Insta360 lançait le Mic Pro, un micro cravate sans fil qui se démarquait de la concurrence avec son petit écran E Ink rond, façon montre connectée miniature. Le nouvel Insta360 Mic reprend exactement cette dalle de 1,22 pouce capable d'afficher six couleurs, un logo, une photo ou un simple aplat pour se faire oublier sur une veste. On retrouve aussi la réduction de bruit calculée par IA, un contrôle automatique du gain qui évite la saturation quand le volume grimpe d'un coup, et une portée de 400 mètres avec le récepteur USB-C à brancher sur une caméra ou un ordinateur. Les émetteurs se connectent aussi directement en Bluetooth à un iPhone ou aux caméras maison, X5, X6 et Luna Ultra en tête, et un même récepteur accepte jusqu'à quatre micros en simultané.
Une seule capsule
La vraie concession, c'est la capsule. Le Mic Pro embarque trois micros par émetteur pour laisser choisir la directivité de la prise de son, alors que le Mic se contente d'une seule capsule omnidirectionnelle. Pour le reste, le petit nouveau fait curieusement mieux que son aîné : chaque émetteur pèse 19,4 grammes, un poil moins que le Pro, et l'autonomie passe de 10 à 13 heures, poussée à 34 heures avec le boîtier de charge. Quant au stockage, Insta360 a retiré les 32 Go internes du Pro au profit d'un lecteur microSD qui gère l'enregistrement de secours, y compris en 32-bit float. Du coup, on met la carte qu'on veut, de la capacité qu'on veut, et c'est plutôt un progrès qu'un sacrifice.
85 euros l'émetteur
Comptez 85 euros l'émetteur seul et 269 euros le kit complet avec deux émetteurs, le récepteur et le boîtier de charge, quand le Mic Pro est toujours affiché 109 et 329 euros. Le Mic Air reste en entrée de gamme avec ses émetteurs minuscules dépourvus d'écran. Tout est en vente depuis aujourd'hui sur la boutique d'Insta360, sur Amazon et chez les revendeurs habituels, en France comprise.
On en dit quoi ?
Insta360 propose un truc étonnant pour le coup : son modèle intermédiaire donne plus envie que le haut de gamme. À moins d'avoir vraiment besoin de la directivité réglable du Mic Pro, l'écart de prix se justifie mal pour un kit plus lourd, moins endurant et limité à 32 Go. DJI et Rode dominent ce marché depuis des années, mais cette gamme à trois étages, avec son écran personnalisable que personne d'autre ne propose, a de vrais arguments.