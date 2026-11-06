Bluetooth 7.0 : enfin de la musique sans perte, mais il y a un problème
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Bluetooth prépare son plus gros bond depuis des années. Le SIG a officialisé le HDT, une nouvelle couche radio qui multiplie les débits par quasiment quatre, de quoi faire passer de la musique sans perte sur des écouteurs sans fil. Il y a par contre une condition qui fâche, et elle concerne directement le matériel que vous possédez déjà.
Le Bluetooth SIG, l'organisme qui pilote la norme, a adopté le 4 novembre sa spécification Core 7.0, et le HDT, pour High Data Throughput, en est le morceau le plus intéressant. Il s'agit d'une nouvelle couche physique pour le Bluetooth Low Energy, autrement dit la partie de la puce qui module le signal radio. Le LE plafonne aujourd'hui à 2 Mbit/s, le vieux Bluetooth Classic de nos casques à 3 Mbit/s bruts. Le HDT monte à 7,5 Mbit/s. Des paliers à 3, 4 et 6 Mbit/s sont aussi prévus selon les puces. Et puisque les données partent plus vite, la radio passe plus de temps en veille, ce qui devrait même faire du bien à l'autonomie.
Le Bluetooth compresse aujourd'hui tout ce qu'il transporte, et parfois sévèrement. Un simple flux qualité CD réclame 1,4 Mbit/s, un morceau en 24 bits et 96 kHz grimpe autour de 4,6 Mbit/s, des valeurs tout bonnement impossibles à faire tenir dans le tuyau actuel. Avec le HDT, ça passe. La première grande application promise par le SIG sera donc un audio sans fil haut de gamme standardisé, attendu courant 2027. Au programme, de la musique sans perte et du son multicanal. La musique n'est pas la seule concernée d'ailleurs, puisque l'organisme pense aussi aux casques de réalité mixte, aux objets connectés et à des mises à jour de firmware qui s'installeraient presque sans immobiliser l'appareil.
Mais attention, le HDT est une fonction optionnelle de la Core 7.0, et même ses paliers les plus rapides resteraient facultatifs pour les fabricants. Un logo Bluetooth 7.0 sur une boîte ne garantira donc rien du tout. Surtout, une nouvelle couche radio exige de nouvelles puces des deux côtés de la connexion, dans le téléphone comme dans les écouteurs. Aucune mise à jour logicielle ne viendra améliorer votre casque actuel. Les premiers produits compatibles sont attendus en 2027, sur de l'audio haut de gamme pour commencer, et un débit maximal ne garantit pas la qualité à l'arrivée, le choix du codec comptera toujours.
Une norme commune pour la musique sans perte, on la réclamait pendant que Qualcomm et Sony poussaient chacun leur codec maison. C'est donc une très bonne nouvelle, sauf que 2027 reste un calendrier de norme, et le Bluetooth nous a habitués à des déploiements interminables. Et puis il y a Apple, qui vend du lossless sur Apple Music depuis 2021 sans qu'aucun AirPods ne sache le lire en Bluetooth, et qui n'a jamais été pressée d'adopter les standards audio des autres. Bref, on a pas fini d'attendre.
C'est la radio elle-même qui change
Le Bluetooth SIG, l'organisme qui pilote la norme, a adopté le 4 novembre sa spécification Core 7.0, et le HDT, pour High Data Throughput, en est le morceau le plus intéressant. Il s'agit d'une nouvelle couche physique pour le Bluetooth Low Energy, autrement dit la partie de la puce qui module le signal radio. Le LE plafonne aujourd'hui à 2 Mbit/s, le vieux Bluetooth Classic de nos casques à 3 Mbit/s bruts. Le HDT monte à 7,5 Mbit/s. Des paliers à 3, 4 et 6 Mbit/s sont aussi prévus selon les puces. Et puisque les données partent plus vite, la radio passe plus de temps en veille, ce qui devrait même faire du bien à l'autonomie.
De la vraie musique sans perte en 2027
Le Bluetooth compresse aujourd'hui tout ce qu'il transporte, et parfois sévèrement. Un simple flux qualité CD réclame 1,4 Mbit/s, un morceau en 24 bits et 96 kHz grimpe autour de 4,6 Mbit/s, des valeurs tout bonnement impossibles à faire tenir dans le tuyau actuel. Avec le HDT, ça passe. La première grande application promise par le SIG sera donc un audio sans fil haut de gamme standardisé, attendu courant 2027. Au programme, de la musique sans perte et du son multicanal. La musique n'est pas la seule concernée d'ailleurs, puisque l'organisme pense aussi aux casques de réalité mixte, aux objets connectés et à des mises à jour de firmware qui s'installeraient presque sans immobiliser l'appareil.
Mais pas pour tous
Mais attention, le HDT est une fonction optionnelle de la Core 7.0, et même ses paliers les plus rapides resteraient facultatifs pour les fabricants. Un logo Bluetooth 7.0 sur une boîte ne garantira donc rien du tout. Surtout, une nouvelle couche radio exige de nouvelles puces des deux côtés de la connexion, dans le téléphone comme dans les écouteurs. Aucune mise à jour logicielle ne viendra améliorer votre casque actuel. Les premiers produits compatibles sont attendus en 2027, sur de l'audio haut de gamme pour commencer, et un débit maximal ne garantit pas la qualité à l'arrivée, le choix du codec comptera toujours.
On en dit quoi ?
Une norme commune pour la musique sans perte, on la réclamait pendant que Qualcomm et Sony poussaient chacun leur codec maison. C'est donc une très bonne nouvelle, sauf que 2027 reste un calendrier de norme, et le Bluetooth nous a habitués à des déploiements interminables. Et puis il y a Apple, qui vend du lossless sur Apple Music depuis 2021 sans qu'aucun AirPods ne sache le lire en Bluetooth, et qui n'a jamais été pressée d'adopter les standards audio des autres. Bref, on a pas fini d'attendre.