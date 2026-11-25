Tidal va supprimer 29 millions de morceaux générés par IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Tidal ne veut plus héberger de musique entièrement fabriquée par intelligence artificielle. Le service de streaming prépare un retrait massif de son catalogue, après avoir déjà privé ces morceaux de rémunération. Les chiffres qu'il publie donnent surtout une idée du décalage entre la quantité de chansons produites et le nombre de personnes qui les écoutent.
Tidal précise dans sa page d'assistance que les enregistrements entièrement générés par IA seront refusés et retirés à partir du 9 décembre 2026. L'entreprise compte achever le nettoyage pour le début de 2027, avec environ 29 millions de morceaux concernés et entre 80 000 et 85 000 nouvelles pistes rejetées chaque jour selon ses estimations. La mesure prolonge la politique annoncée en juin, qui associait un étiquetage des titres détectés à la suppression de leurs redevances. Ces chansons pouvaient donc encore être écoutées sans rapporter d'argent, alors que les contenus liés à la fraude ou à l'usurpation d'artistes étaient déjà susceptibles d'être supprimés.
Les données de Tidal, reprises par Digital Trends, sont assez étonnantes : sur les 90 derniers jours, 43 % des morceaux livrés au service ont reçu une étiquette IA, mais 96 % des titres portant cette étiquette n'ont enregistré aucune écoute pendant la même période. On parle bien des nouveaux apports pour le premier chiffre, pas de presque la moitié de toute la musique disponible. Suno serait à l'origine de 94 % des morceaux signalés, selon les chiffres de la plateforme, qui indique aussi avoir retiré automatiquement quelque 66 000 titres soupçonnés d'emprunter l'identité d'autres artistes. Produire des chansons à la chaîne ne suffit visiblement pas à leur trouver un public.
L'interdiction annoncée vise les enregistrements entièrement générés, ce qui laisse une place aux créations où des humains utilisent des outils d'IA. Tidal reconnaît dans sa documentation que ses moyens de détection ont des limites et explique cibler le tout automatique pour éviter les faux positifs. La plateforme distingue aussi l'enregistrement de la composition, sur laquelle elle dit ne pas intervenir. Un morceau dont les paroles ont été écrites avec une IA n'est donc pas assimilé automatiquement à un enregistrement intégralement synthétique. Les artistes qui estiment avoir reçu une étiquette à tort peuvent demander un réexamen auprès du support, un recours qui prend forcément davantage d'importance quand le titre risque de disparaître du catalogue.
On préfère largement un service qui assume de faire ce tri, même si les amateurs de musique générée y perdent une possibilité d'écoute. L'abonnement à une plateforme musicale doit aussi servir à découvrir des artistes, et la multiplication des fichiers sans public n'apporte pas grand-chose à cette découverte. Par contre, le traitement des contestations devra suivre : un musicien qui a réellement enregistré son morceau ne devrait pas passer des semaines à prouver qu'il existe.
Si la musique générée par IA vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Suno et ses clips vidéo, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Le retrait commence en décembre
Tidal précise dans sa page d'assistance que les enregistrements entièrement générés par IA seront refusés et retirés à partir du 9 décembre 2026. L'entreprise compte achever le nettoyage pour le début de 2027, avec environ 29 millions de morceaux concernés et entre 80 000 et 85 000 nouvelles pistes rejetées chaque jour selon ses estimations. La mesure prolonge la politique annoncée en juin, qui associait un étiquetage des titres détectés à la suppression de leurs redevances. Ces chansons pouvaient donc encore être écoutées sans rapporter d'argent, alors que les contenus liés à la fraude ou à l'usurpation d'artistes étaient déjà susceptibles d'être supprimés.
Des millions de chansons sans public
Les données de Tidal, reprises par Digital Trends, sont assez étonnantes : sur les 90 derniers jours, 43 % des morceaux livrés au service ont reçu une étiquette IA, mais 96 % des titres portant cette étiquette n'ont enregistré aucune écoute pendant la même période. On parle bien des nouveaux apports pour le premier chiffre, pas de presque la moitié de toute la musique disponible. Suno serait à l'origine de 94 % des morceaux signalés, selon les chiffres de la plateforme, qui indique aussi avoir retiré automatiquement quelque 66 000 titres soupçonnés d'emprunter l'identité d'autres artistes. Produire des chansons à la chaîne ne suffit visiblement pas à leur trouver un public.
Une limite dans la détection
L'interdiction annoncée vise les enregistrements entièrement générés, ce qui laisse une place aux créations où des humains utilisent des outils d'IA. Tidal reconnaît dans sa documentation que ses moyens de détection ont des limites et explique cibler le tout automatique pour éviter les faux positifs. La plateforme distingue aussi l'enregistrement de la composition, sur laquelle elle dit ne pas intervenir. Un morceau dont les paroles ont été écrites avec une IA n'est donc pas assimilé automatiquement à un enregistrement intégralement synthétique. Les artistes qui estiment avoir reçu une étiquette à tort peuvent demander un réexamen auprès du support, un recours qui prend forcément davantage d'importance quand le titre risque de disparaître du catalogue.
On en dit quoi ?
On préfère largement un service qui assume de faire ce tri, même si les amateurs de musique générée y perdent une possibilité d'écoute. L'abonnement à une plateforme musicale doit aussi servir à découvrir des artistes, et la multiplication des fichiers sans public n'apporte pas grand-chose à cette découverte. Par contre, le traitement des contestations devra suivre : un musicien qui a réellement enregistré son morceau ne devrait pas passer des semaines à prouver qu'il existe.
Si la musique générée par IA vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Suno et ses clips vidéo, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.