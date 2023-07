Une assurance dédiée aux voitures électriques : Joltee vous offre 30€ sur son pass de recharge !

Joltee, une assurance dédiée aux voitures électrique

• Un dépanneur spécialisé pour les VE et un remorquage vers un garage agréé pour la marque de votre VE

• Les câbles de recharge et batterie garantis

• Enveloppe mobilité de 200€ pour avoir la possibilité de se déplacer en solutions de

mobilité partagée en cas d’immobilisation de votre VE

• En cas de panne sèche : remorquage vers la borne la plus proche ou un boost de recharge pour finaliser son trajet

• Le toit panoramique couvert par la garantie bris de glace

• Pay as you drive, moins vous roulez moins vous payez et profitez jusqu’à 14% de réduction sur votre cotisation d’assurance

• Un conseiller attitré à chaque client pour l'accompagner au quotidien,

• Un produit exclusivement tous risques avec une assistance 0km

• Trottinette électrique

• Vélo électrique

• Gyroroue

• speedbike

• Skate électrique

30€ offerts sur le pass de recharge Joltee

Par exemple,-si vous tombez en panne sur l'autoroute, il faut souvent un plateau, un dépanneur spécialisé et de la recherche de bornes à proximité. Les accumulateurs, les câbles (constructeurs ou non) doivent également pouvoir profiter d'une garantie...C'est de là qu'est née l'idée de Joltee, afin deen proposant des services sur mesure.Joltee propose un produit, comme par exemple :Mais aussi des services très complets, comme :Avec pour objectif premier de devenir le leader de l’assurance des nouvelles mobilités afin de répondre aux besoins des utilisateurs et de leurs nouveaux moyens de déplacements, Joltee s'inscrit dans une démarche dePour fêter cela, l'assureur vous offredisponible en cliquant sur le lien ci-dessous :