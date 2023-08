Tesla : une faille permet de débloquer des options payantes

Une faille au sein de la puce AMD des Tesla

Des options proposées au prix fort

Débloquer des options payantes

Les chercheurs en sécurité de l'équipe TU Berlin ont ainsi mis à profitCette faille nécessite d'avoir un accès physique au véhicule afin de modifier en plusieurs points la tension du système, permettant alors d'accéder aux données stockées dans le module sécurisé (TPM pour Trusted Platform Module). Cette technique de Voltage glitching permet alors, en simplifiant, d'obtenir les permissions nécessaires pour faire des modifications qui ne seront pas annulées au prochain démarrage.Ce stratagème permettrait selon les chercheurs non seulement de récupérer des données comme les contacts ou les entrées du calendrier, mais également. Les chercheurs confirment que le volant et les sièges chauffants peuvent être activés, mais cela reste à démontrer pour les autres fonctionnalités.Si les bidouilles arrivent depuis fort longtemps à activer des options sur certains véhicules qui sont équipés en usine du matériel nécessaire,. En effet, si le hack est matériel et qu'il faudrait modifier le hardware pour s'en protéger, Tesla pourrait vérifier à distance l'activation de telle ou telle option qui n'aurait pas été payée, et agir en conséquence, par exemple en annulant la garantie (ou en ne permettant plus la recharge via les Superchargeurs). Les chercheurs donneront de plus amples détails sur leurs trouvailles lors de la conférence BlackHat dans quelques jours.