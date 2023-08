Après Apple, Peter Stern va piloter les services de Ford

D'APple à Ford

vétéran d'Apple

à la tête des nouveaux services intégrés Ford, qui créeront et commercialiseront de précieuses expériences client logicielles sur Ford Blue, Model e et Ford Pro

Le BlueCruise bientôt en France ?

BlueCruise

Si les circonstances de son départ sont un peu floues, on sait désormais où il est allé ! En effet,Il serait également en charge du développement du projet de conduite mains libres (BlueCruise).Dans un communiqué de presse, le constructeur automobile ne se cache du CV de sa nouvelle recrue,. Ce dernier sera placé. Notons que dans le même genre,Après des débuts aux Etats-Unis en 2021, l'option BlueCruise permet de lever les mains de son volant en Grande-Bretagne (zones bleues). Ce système permet d'avoir une conduite plus relaxée, sans pour autant quitter la route des yeux (des caméras surveillent le conducteur). Apparemment, BlueCruise devrait être disponible "bientôt" en Allemagne, puis en France.Depuis septembre dernier , il est possible d'utiliser la conduite semi-autonome de niveau 3 en Europe, dont la France. En pratique et si les conditions le permettent, le conducteur peut lâcher totalement le volant sans se préoccuper de la route. Contrairement au niveau 2 qui impose de garder les mains sur la direction, les véhicules devant vérifier l’attention des pilotes.