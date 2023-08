Lambo électrique, Rimac devant la Plaid, Tesla CyberTruck et Model 3, Volvo et CarPlay...

La première Lamborghini électrique !

décevant

La Rimac Nevera bat Tesla et Porsche !

plier le match

Apple Maps derrière le volant chez Volvo

second écran

Vous pouvez répondre, rejeter et terminer les appels à l’aide des boutons situés sur le volant et, avec l’écran central, vous pouvez raccrocher ou couper directement l’appel. De plus, CarPlay sur l’écran central affiche désormais des informations multimédias. L’amélioration de l’interaction avec les médias vous permet de jouer de la musique, de mettre en pause et de sauter des titres.

Tesla Cybertruck : arrivée imminente

La charge bi-directionnelle chez Tesla ?

Ce n'était pas volonté de ne pas le faire. Ce n'était tout simplement pas une priorité à l'époque. Nous avons depuis trouvé des moyens d'apporter la bidirectionnalité tout en réduisant le coût de l'électronique dans le véhicule. Je dirais qu'on portera cette fonctionnalité à tous nos véhicules au cours des deux prochaines années.

Tesla au secours d'Hawaï

Adieu Jaguar I-PACE !

C'est donc à Pebble Beach que le constructeur a dévoilé. Oui, je sais, c'est finalement assezpour une SuperCar, à l'heure où des marques comme Rimac ont presque doublé ce chiffre sur des véhicules de course, bien loin de ce gros bébé surélevé. Pire que cela,D'ici là, la concurrence risque de s'étoffer...Avec près de 20 secondes d'avance, c'est ce qui s'appelle! Les 1914 CV et 2360 Nm de couple ont aidé la sportive à. Malgré ses 2150Kg, la voiture peut donc rivaliser avec les meilleurs sportives thermiques,. Avec des batteries plus légères, Rimac se paiera peut-être bientôt le luxe de devancer la concurrence toutes catégories confondues !Volvo a également rajouté des commandes au volant pour les appels et la musique :, probablement pour une future publicité. Les équipes de Tesla procèdent également à quelques charges publiques (sous bonne escorte) sur les SuperChargers.Une autre sortie est également attendue ces prochains jours,, comme en témoignent ces photos prises devant les usines du Texas et de Shanghai :(prétextant qu'une fois la voiture débranchée, votre baraque se retrouvait sans courant...),a déclaré Drew Baglino, ingénieur en charge des problématiques énergétiques dans la voiture. En revanche,, si l'on en croit ces déclarations...Allez, dernière petite info concernant Tesla, durant les récents incendies qui ont ravagé Hawaï,. Si Apple est toujours la première à faire des dons financiers,. De son côté, Tim Cook a encore peu investi dans l'énergie, le stockage et la connectivité satellite, un domaine pourtant en plein essor.Waymo va devoir trouver un autre modèle d'ici là pour ses robot-taxis comme on l'avait vu dans notre test grâce à ses suspensions pneumatiques, elle était toutefois pénalisée par des performances électriques un peu en retrait : consommation élevée (30kWh/100Km sur autoroute), temps de charge trop long (40 à 50mn pour 80%) et une autonomie qui peine à dépasser les 300Km sur autoroute., sans parler du système multimédia un peu daté, malgré les récentes mises à jour. Reste que. Vraiment dommage de ne pas avoir réussi à mettre à jour la partie électrique, car il ne lui manquait pas grand chose pour percer !