Une MG4 devant une Lambo, autonomie VinFast, EQE autonome, EQC 2025, Model 3 Highland

Une Mercedes qui se gare toute seule ?

Mercedes Me Connect Intelligent Park Pilot

Le nouvel EQC pointe le bout de son nez

Le Hummer EV consomme comme un camion !

Des autonomies en hausse pour VinFast

cadeaux

Model 3 Highland : lancement imminent

Une MG4 devant une lambo !

drag-race

En langage technique, c'est ce qu'on appelle une conduite autonome de niveau 4 : le véhicule est totalement autonome, et ne nécessite aucun conducteur pour effectuer des actions complexes.Leest désormais une réalité sur les EQE (et d'autres modèle à venir). Mais en réalité,, accepte pour le moment la manoeuvre. Par ailleurs, il faut également avoir réservé la place sur. Bref, on est encore loin de pouvoir déposer sa Mercedes sur le parking du supermarché pour aller faire ses courses... sachant qu'aux USA, les Tesla peuvent venir vous chercher devant le magasin sans conducteur, chose encore interdite en Europe.La nouvelle version arrive bientôt, elle a été surprise récemment en tenue de camouflage.. On espère aussi que le tarif sera contenu, car les derniers modèles électriques de Mercedes ne sont pas spécialement concurrentiels...Avec ses 4 tonnes et son gabarit de camion, les ingénieurs ont du placer une énorme batterie de 170 kWh à 212,7 kWh pour proposer une autonomie à peu près correcte (entre 400 et 600 Km annoncés)Désormais, on connait ses consommations ! Accrochez-vous,Un petit calcul rapide permet d'estimer l'autonomie à plus de 400Km grâce au pack d'accumulateurs, mais il est probable que sur voie rapide, les consommations soient encore plus élevées...Ce constructeur vietnamien encore tout jeune affiche de grandes ambitions autour des véhicules électriques et était présents sur la plupart des salons auto ces derniers mois., entre les bugs du système et problèmes de conduite. Ce n'était pas faute d'avoir dragué les journalistes à coup de voyages haut-de-gamme et de petits, la voiture ne semble pas encore totalement aboutie.Le constructeur semble avoir entendu les critiques et promet désormais de nombreux correctifs d'ici la sortie. Mieux encore,(entre 390 et 420km EPA), ce qui devrait donner autour de 500Km WLTP -les estimations américaines étant plus réalistes que chez nous. Ce gros bébé affiche 402 ch (300 kW) et 620 Nm.... ce que l'on a hâte d'essayer ! En attendant, malgré une entrée fracassante en bourse, l'action de VinFast joue au yoyo... elle est désormais à 35$, après être descendu autour de 13 juste après sa mise sur le marché.. Mais Tesla réalise-t-il vraiment encore des essais avec ce modèle, à seulement un mois du lancement ?Nos confrères de CarWow ont en effet placé sur la ligne de départ une Lamborghini Gallardo et une Nissan GT-R R35 face à la nouvelle MG4 X-Power.Vu le prix de la bestiole (35.490 € TTC bonus déduit), il y a de quoi être surpris. En face, les voitures ne sont pas des plus récentes, mais la Lambo embarque quand-même un V10 de 520 ch, tandis que la GT-R est équipée d'un V6 Turbo de 480 ch et 588nm de couple...