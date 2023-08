Les Mercedes EQA et EQB ont enfin une autonomie correcte !

Mercedes EQA et EQB : enfin une autonomie correcte

Par ici notre test du Mercedes EQA ! (en 4K 60FPS)

, il peine à dépasser les 250Km sur autoroute, soit l'équivalent d'une MG4 Luxury vendue 30 000€ (bonus déduit). Mais en 2024, les EQA et EQB seront enfin au niveau de leurs concurrents, notamment l'ID.4 de Volkswagen.L'EQA 250+, qui est équipé de la nouvelle batterie de 70,5 kWh (utile) atteint ainsi lestandis que l'EQB, avec le même pack,On notera quepour l'instant, avec des versions tractions ou propulsion.même si les 80% sont obtenus en 30mn -la courbe reste donc relativement plate même sur la fin. Contrairement aux EQE/EQC, la charge AC est limitée à 11kW, contre 22 sur leurs grands frères.A noter que les, qui permet de se brancher sur Ionity (et d'autres) sans badger -comme chez Tesla en fin de compte.A l'intérieur, peu de changements majeurs, mais(discret /sportif/ classique) et trois modes (navigation/assistance/service) et une meilleure IA pour l'assistant vocal.A noter que les EQA et EQB sont. Les mises à jour se font en OTA et CarPlay WiFi est évidemment de la partie.Enfin, on trouve un-je ne suis pas forcément très fan, mais cela fonctionne mieux que chez Volkswagen. Mercedes précise avoir, la caméra de recul, les radars et tous les systèmes de détection.. Une bande lumineuse relie les feux de position des phares tandis qu’un nouveau pare-chocs souligne l’effet large de l’avant du véhicule. Les concepteurs ont également changé l’intérieur des feux arrière.Rappelons quesuivant les configurations.-une offre permet d'ailleurs de bénéficier du bonus écologique sur certains de ces modèles.