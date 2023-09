Amazon Prime Video débarque chez... Polestar !

Amazon Prime Video chez Polestar

Le lancement et l'intégration réussie du système d'exploitation Android Automotive dans la Polestar 2 ont prouvé que nous pouvons tirer parti des meilleurs systèmes de navigation et de commande vocale du secteur pour rendre la vie avec une Polestar plus facile

Le Google Play Store s'est également enrichi d'une grande variété d'applications offrant interactivité et divertissement, allant des jeux au streaming de séries.

Des évolutions continues

Pas de Netflix, d'AppleTV+ ou de Disney+... et c'est finalementà débouler dans le système., a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.Rappelons que... un nombre encore assez limité de programmes mais qui devrait bientôt dépasser le catalogue de Tesla.En réalité, il étaitavec le navigateur Vivaldi : mais l'opération est longue, il faut se logger, et l'interface était un peu lente...: les apps sont souvent modales et il n'est pas possible de les faire cohabiter. Il faut dire queen terme de jeux et de vidéo.et il s'apprête à lancer de nouvelle version avec une plus grosse batterie, une meilleure efficience et une autonomie en nette hausse. Les tractions (comme celle que l'on a testée récemment ) vont également passer en propulsion, là encore, pour améliorer l'efficience et les sensations de conduite.