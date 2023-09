VE : Tesla brûlées, SuperCharger collector, V2H sur Kia EV9, Taycan Turbo GT

Un SuperCharger tout rouge !

Supercharger No 50,000

Stations services et militantisme en Allemagne

ennemi principal

Une KIA EV9 alimente votre maison (V2H)

La nouvelle Porsche Taycan Turbo GT

Pour fêter l'événement,, avec une plaque associée sur laquelle il est inscrit. Il s'agit d'un modèle v3 (et non v4). Après avoir publié des photos sur, et laissé deviner son emplacement, les premières réponses n'ont pas tardé : il se trouveEn Allemagne, ça chauffe pour l'électrique ! Déjà,Une telle décision aurait dû être prise en Europe bien plus tôt... car cela aurait permis de déployer le réseau rapidement, surtout en campagne.Pourtant, du côté des militants écologistes, la solution n'est pas forcément à chercher du côté des véhicules électriques. Cela agace d'ailleurs la chancellerie ! Cette semaine,comme unde la cause. En attendant, les dégâts sont estimés à 500 000€, sans parler des problème du recyclage de tous ces débrits... qui finissent souvent à la benne au lieu d'être réutilisés.L'intérêt est surtout deou sur du solaire. Cette batterie fait alors tampon sur votre installation, même si cela fait un peu cycler l'accumulateur., car il faut des dispositifs spécifiques. D'ailleurs, la plupart des bornes, comme celles utilisées pour faire la démo sur cet EV9, fonctionne en courant continu (la Quasar 2 est en DC 11kW). Et leur prix est généralement assez élevé, approchant les 10 000€, contre 300-500€ pour une borne AC classique. L'idée de Mobilize , de développer une borne V2H en courant alternatif (AC) est donc bien plus intéressant pour le particulier.Allez, on termine avec, sorte de réponse à la Tesla Model S Plaid qui a finalement battu le constructeur sur le Nurburgring, mais qui s'est fait devancer par Rimac ces dernières semaines.On ne connait pas encore les spécifications précises, mais elles devraient. On parle de plus de 1000 cv et d'un 0 à 100 autour de 2 secondes ! Lorsqu'on observe les nouveaux appuis aérodynamiques de ce modèle, on se dit que les allemands ont de quoi tenir leur revanche... avec style !