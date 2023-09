Les premières motos électriques Kawasaki sont loin d'être sportives !

Kawasaki Ninja E-1 et Z E-1

Kawasaki vient de dévoiler quelques caractéristiques officielles pour ses premières motos avant leur commercialisation dans quelques semaines, et c'est un peu la douche froide. En effet, lors de la présentation officielle, le constructeur avait évoqué une puissance de 15ch, ce qui restait honnête pour des équivalents 125cm3, mais(soit environ 12ch).Pour des motos affichant un poids de 135 (Z-e1) à 140 kg (Ninja e-1),, avec une vitesse de pointe de 99 km/h (les 125cc 4 temps peuvent atteindre 115/120 km/h le vent dans le dos pour les modèles performants, les versions 2 temps désormais abandonnées dépassaient quant à elles allègrement les 30ch et les 160 km/h).Le constructeur n'indique pas encore l'autonomie officielle, mais la paire de batteries offrant 3kWh au total ne devrait pas permettre de longs trajets. Le ramage n'est donc pas à la hauteur du plumage (particulièrement pour la Ninja e-1 à l'allure sportive), et en fonction du tarif,(là où elles évolueront vu leur puissance et leurs batteries)Le fabricant japonais a marqué l'histoire de la moto en proposant des modèles époustouflants pour leur époque. Parmi ces légendes figurent la célèbre H1 (surnommée "The Widow Maker" ou "la faiseuse de veuve"), les Z1300 (un six cylindres développant 120 ch en 1979 !), la GPZ 750 Turbo, les ZZR, la gamme Ninja, et plus récemment la H2R à compresseur, affichant une puissance remarquable de 326 ch (une version non homologuée pour la route)., et visiblement, ce n'est pas gagné.L'arrivée imminente de ces nouveaux modèles permettra toutefois à Kawasaki d'être(avec Honda, Suzuki et Yamaha)