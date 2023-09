Talents de pilote et gros compte en banque nécessaires pour essayer cette moto électrique !

Arc Vector : une moto électrique à plus de 100 000€ !

Un constructeur qui a frôlé la faillite

la moto la plus techniquement avancée au monde.

Caractéristiques techniques :



Poids : 240 kg

Châssis monocoque en carbone

Accélération : 0-100km/h en 3.2s

Autonomie : 436 km

Vitesse maximum : 200 km/h (limitée)

Temps de recharge : 40 mn

Tension moteur : 399V

3 modes de conduite

Bras de suspension en carbone

Amortisseurs Öhlins TTX

Freins Brembo

Hauteur de selle : 825 mn

Personnalisation à outrance

Oui, c'est bien du placage de noyer !

L'équipe du constructeur anglais Arc va bientôt ouvrir les essais de sa moto électrique d'exception. Pour pouvoir mettre les mains sur son guidon, il faudra dans un premier temps(via un essai préalable sur une autre monture ? Un rapport d'assurance ?),. Cette seconde étape ne sera pas donnée à tout le monde puisque le modèle de base demande déjà une coquette somme et s'affiche à 108 000 euros.Le constructeur entend ainsi s'éviter quelques déconvenues en confiant des exemplaires de la Vector à despilotes peu expérimentés qui pourraient la détruire sans avoir les moyens de la payer, mais surtoutLa Vector a été. Le créateur de la Vector, Mark Truman, a tenu la barre et les 399 exemplaires prévus seront bien proposés à la vente. Pas peu fier, l'homme indique qu'il s'agit tout simplement deLa moto est livrée avec une clé sans contact disponible en deux formats (dont une montre), avec la possibilité d'afficher, ou encore de recevoir des informations via des retours haptiques et une veste à plus de 4 000 euros., comme l'aluminium, le carbone, le cuivre, le cuir et même le bois. Le résultat final n'est pas forcément toujours du meilleur goût (à mon humble avis, c'est évidemment subjectif), comme vous pouvez le voir ci-dessus.