Paieriez-vous un abonnement pour ouvrir votre garage via CarPlay ?

L'ouverture du garage via CarPlay chez Honda US

Un service sur abonnement

Honda et sa division haut de gamme Acura étoffent leur offre d'applications dédiées disponibles au sein des véhicules via CarPlay.y compris avec des modèles qui ne sont pas compatibles HomeKIt. Le constructeur japonais signe pour cela un partenariat avec The Chamberlain Group et son écosystème MyQ comprenant des sonnettes, des serrures, des caméras de sécurité, ainsi que des systèmes motorisés pour l'ouverture des portes de garage.Si l'on peut saluer l'effort de rendre disponible des produits non HomeKit au sein de CarPlay via une App dédiée (HondaLink ou AcuraLink, toutes deux disponibles sur l'App Store), le service MyQ nécessite de disposer du système d'ouverture adéquat ainsi que d'une passerelle matérielle, mais surtout de passer par un abonnement.Il sera ensuite possible d'ouvrir votre garage en appuyant sur un bouton de l'interface de CarPlay, ou de passer par la géolocalisation afin que votre porte de garage s'ouvre automatiquement lorsque vous entrez dans un périmètre défini à l'avance. Reste à savoire, après être déjà passés à la caisse pour le matériel MyQ. Rappelons qu'il existe des solutions que vous pouvez mettre en place vous-même, parfois compatibles HomeKit, et qui ne nécessitent aucun abonnement.N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessous