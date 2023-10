Le Tesla Cyberquad pour enfants est disponible en Europe ! (On l'a testé)

Le Tesla Cyberquad pour enfants disponible en Europe !

Les spécifications complètes

• Âge recommandé: 8 à 12 ans

• Poids maximal: 68 kg

• Vitesse maximale: Réglage 1 - 6 km/h; Réglage 2 - 13 km/h; Marche arrière - 6 km/h

• Batterie: lithium-ion 24 V 188 Wh

• Chargeur: entrée 100-240 V CA 50/60 Hz ; sortie 25,2 V CC, 3,0 A

• Moteur: 350 W

• Dimensions de l'emballage: 116 x 64 x 70 cm

• Poids net du produit: 48,5 kg

• Poids total du produit: 55 kg

Tesla avait jusque là boudé l'Europe, mais la machine est désormaisdans une seule version., juste à temps pour les fêtes de Noël !Ce jouet possède un. Il propose 2 modes de vitesse, une marche arrière et offre une autonomie allant jusqu'à 19 km. Le Cyberquad pour enfants convient aux enfants de 8 à 12 ans.En réalité,: grâce à GreenDrive, on avait pu le tester pendant quelques minutes sur un événément (ci-dessous) et pour être honnête, il n'était pas du tout à la peine, bien au contraire !Comme vous avez pu le voir,. Attention par contre, comme tous les quads, il est possible de se renverser si vous prenez un virage trop serré ! L'accélération est progressive, mais le couple de l'électrique reste bien présent, donc attention aux surprises !, de quoi s'amuser une bonne journée si vous ne faites pas de. En revanche,(comptez 2-3H) sur une prise secteur.Enfin,pour aller vraiment dans la boue. En revanche, dans un jardin ou sur des chemins privés (il est interdit sur la route), il y a de quoi s'amuser...