Une voiture solaire très moche mais avec 1000Km d'autonomie pour 1,2t !

Ici, il s'agit pour l'instant d'un, membres de laet qui ont réalisé un véhicule réellement efficient, léger et co-alimenté par l'énergie du soleil. Leur talent n'est manifestement pas le design, d'autres diront qu'il s'agit d'abord d'une voiture d'ingénieur -ce qui est effectivement le cas.Comment est-ce possible ?moderne (thermique), alors que le véhicule est plutôt imposant.Quant à la motorisation, elle semble a priori suffisante,. Ici, dans les dunes du désert marocain, la Stella Terra n'avait apparemment aucun mal à se déplacer, avec sa garde au sol surélevée et ses 4 roues motrices.On ne connait pas la puissance exacte, mais à vue de nez, on peut imagineren plein soleil et avec la bonne exposition. A l'arrêt, les panneaux peuvent grimper à 8,8 m², grâce à un système déployant. Avec une telle surface, on peut sans doute grimper à 1500 voire 1800W mais guère plus.C'est bien, mais sans doute pas suffisant pour un moteur de véhicule électrique, qui grimpe généralement entre quelques dizaines à quelques centaines de kW de puissance. Notons que la batterie haute-tension a quand-même, ce qui laisse imaginer une efficience exemplaire, car une Model 3 a déjà du mal à atteindre les 500Km avec une telle capacité, tandis qu'ici, ils ont parcouru plus de 1000Km à travers le Sahara.En pratique,, en partie car elle embarque très peu de sécurité et d'éléments modernes. Tous ces équipements rajoutent souvent plusieurs centaines de kilos, ce qui ruine l'efficience si difficile à atteindre.D'ailleurs, pendant leur, les étudiants ont eu plusieurs soucis techniques étonnants, comme la colonne de direction qui a lâché après seulement quelques centaines de kilomètres., mais après tout, pour certains usages, ne serait-il pas plus utile d'avoir des voitures plus rustiques et plus efficientes ?