Cette voiture est conçue autour du logiciel : de quel constructeur s'agit-il ?

Une voiture conçue autour d'un logiciel

L'avis de Mac4Ever

Pourtant, on ne va pas aujourd'hui évoquer la marque d'Elon Musk, mais bien. Contrairement à d'autres outsider du secteur, comme Lucid, Rivian écoule 100% de sa production et peine surtout à assurer toutes les commandes.Comme vous avez pu le voir dans notre essai du Rivian R1S , outre les qualités intrinsèques du véhicules,. Le sofware embarqué est tout simplement l'un des meilleurs que l'on ait pu essayer jusque là, largement au niveau de Tesla., a expliqué Wassym Bensaid, vice-président du développement logiciel de Rivian. Bensaid a déclaré dans une interview avec MotorTrend quedès le premier jour., des améliorations de la navigation, de l'autonomie, etc. Pour cet ancien d'Intel et de Red, construire des véhicules de bout en bout (en limitant les équipementiers, ndlr) est un des pusIl est vrai que chez les constructeurs historiques, on a souvent l'impression que le logiciel est pensédu véhicule et souvent réalisés par des sous-traitants., a déclaré Bernsaid. Dans la nouvelle ère numérique connectée, l’industrie automobile a eu du mal à faire face à de multiples configurations matérielles. Et de prendre l'exemple de tous les modèles (R1T, R1S, et EDV) qui utilisent tous le même OS, ce qui permet de déployer des mises à jour simultanées -chose impensable chez Volkswagen, pour ne pas les citer.et devant les meilleurs projections des analystes. En 2023, le constructeur devrait parvenir à produire 54 000 unités, là encore, loin des meilleurs prévisions ! Si Rivian reste un nain face à Tesla (qui a atteint le million en 2022), la progression est notable au regard de l'âge récent et des capacités du constructeur.Il faut dire que, qui est continuellement calibrée via un logiciel, a déclaré Bensaid.Alors qu'Elon Musk semble avoir du mal à produire son Cybertruck et que Ford peine à proposer une autonomie convaincante avec son gros F-150 Lightning, les R1S et R1T s'écoulent comme des petits pains aux USA.. Non seulement la partie logicielle est tout à fait comparable à celle de Tesla, mais les véhicules sont bien finis, plutôt réussis esthétiquement et propose un rapport performance/autonomie/prix tout à fait convaincant. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'on en croise à chaque coin de rue en Californie !