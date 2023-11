Une Twingo électrique à moins de 20 000€ ! [Photos]

Un VE à moins de 20 000 euros !

Ce qu’on veut, c’est démocratiser les véhicules électriques en Europe. On va réduire nos coûts de façon importante pour réduire les prix, tout en améliorant la marge

Une baisse des prix mais pas des marges ?

tout en préservant les marges

Pas question pour la petite citadine de disparaitre du catalogue après trente ans d'existence et 4 millions d'exemplaires écoulés ! Ainsi, cette nouvelle Twingo (elle conserve son nom) renoue avec le concept originel de la micro-citadine et entend bien repartir à la conquête des villes.C'est en effet dans le cadre d’une journée dédiée à ses actionnaires que le constructeur automobile a promis. Le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, l'a d'ailleurs affirmé :En effet,, freinant ainsi certains consommateurs face à d'autres contraintes budgétaires. Aussi, certains constructeurs lorgnent du côté de ce segment lowcost, comme Citroën avec sa future ë-C3 -assemblée en Slovaquie- qui est annoncée entre 20 000 et 25 000 euros hors bonus.Globalement, on dispose de peu de détails techniques (Renault promet une consommation mixte aux environs des 10 kWh/100 kilomètres), le but de l'évènement était surtout de montrer les premiers visuels. Et pour le moment, cela reste un concept car.. Affublée du nom de code, elle sera fabriquée en Europe (mais pas en France) et devrait être lancée après 2025.: les Mégane, Scenic, R5 et R4 (en 2025), la Twingo, et deux autres modèles. Se voulant rassurante sur tous les points, Renault a précisé que le prix de vente des modèles de segment moyen (Mégane et Scenic) sera à parité avec les véhicules thermiques d’ici à 2027-2028