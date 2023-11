Enfer des prix des bornes de recharge, badge, CB : l'UFC dénonce tout un système

La carte de crédit, un non-standard

- avec un badge d'un constructeur ou d'un opérateur

- avec une application mobile

- avec une CB directement sur la borne

- de façon automatique (plug&charge)

Des tarifs trop variables

Des tarifs illisibles

L'étude de l'UFC Que Choisir

Au vu de ces constats, l’UFC-Que Choisir, soucieuse d’un déploiement cohérent des bornes de recharge et de stopper les dérapages tarifaires, demande :



• Un cadre obligatoire de déploiement des bornes de recharge accessibles au public sur tout le territoire à destination de la mobilité quotidienne et de la mobilité longue distance, en sacralisant et généralisant les schémas directeurs dédiés ;

• Un affichage obligatoire, harmonisé et accessible des tarifs de la recharge électrique pour l’ensemble des bornes publiques ;

• L’accès au paiement par carte bancaire sur l’ensemble des bornes accessibles au public pour ne pas contraindre les consommateurs à passer par un opérateur de recharge ;

• L’ouverture des données sur l’ensemble des prix pratiqués sur toutes les bornes de recharge du territoire.

Au travers d'une vaste étude,, mais surtout, sur la tarification des bornes, un point que le journal n'est pas le seul à dénoncer si vous avez déjà vu nos vidéos et articles consacrés aux voitures électriques. Pour bien comprendre le problème, il faut déjà savoir qu'il y aSi un badge ou lepermet de lancer la charge sans perdre de temps, l'accès à un terminal de CB est loin d'être la norme, c'est même plutôt rare en France ! Pourtant,Aux USA, lorsqu'on a testé le Rivian R1S cet été , nous étionsCar entre les abonnements (par exemple à Ionity), les tarifs négociés des constructeurs, les badges, le paiement en direct...Nos confrère de prendre l'exemple deen fonction de l'opérateur choisi. Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, les exemples ne manquent pas pour souligner la différence de prix. A Montgailhard (N20), par exemple, le prix du kWh peut, ce dernier était d'ailleurs souvent remonté sur les exemples de l'étude comme l'un des plus onéreux du marché., ni quel serait le tarif le plus bas du marché. Il faut utiliser des applications (c'est long et souvent rédhibitoire) et même avec les bonnes informations, le calcul est souvent impossible à réaliser facilement.Entre ceux qui facturentsur le temps passé... c'est à n'y rien comprendre !Bref, nous ne pouvons qu'être en parfait accord avec nos confrères sur la, sans quoi l'adoption massive de la voiture électrique sera vécue comme un enfer par bon nombre de nos concitoyens.