Citroën ë-C3 : 320km d'autonomie pour 23 300€ hors bonus ! Un futur best seller ?

Citroën ë-C3 : un futur best seller ?

320km WLTP pour 23 300€

Proposer des véhicules abordables a toujours été un élément majeur de l'ADN de Citroën. Toutefois, les attentes des clients pour les véhicules de ce segment B ont changé, notamment avec la montée en popularité des SUV et l’expression d’un désir croissant de conduire avec les bénéfices de l’électrique dans et autour de nos villes. Il est devenu plus complexe pour les constructeurs européens de répondre à ces attentes. Mais c'est exactement ce qu'ose faire Citroën avec la toute nouvelle ë-C3, entièrement électrique, destinée aux clients européens : moderne, fraîche et confortable, elle est pensée au plus près des attentes clients. Elle est bien équipée, spécialement conçue et fabriquée en Europe, et extrêmement abordable avec des prix commençant à partir de 23 300 euros

Et niveau équipement ?

A partir de 99€ par mois

Le seuil de coffre semble un peu haut et étroit

Pour réussir son coup, Citroën s'appuie sur la plateformede la C3 low cost commercialisée en Inde et en Amérique Latine ainsi que sur une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) fabriquée en Chine et permettant également de réduire les coûts. Les designers ont abandonné le design rondouillard des anciennes C3 pour offrir à cette ë-C3ainsi que le nouveau logo de la marque.Pour tailler à cou p sûr des croupières à la Dacia Spring, le constructeur doit proposer de meilleures prestations pour un tarif contenu.(hors bonus), le tout à comparer au 26,8 kWh et 230km de la Dacia Spring proposée à partir de 20 800 euros.. Là encore la Citroën fait nettement mieux que la Dacia (30kW max). En courant alternatif, il faudra 4h10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2h50 en 11kW. Si les performances ne sont pas décoiffantes,(environ 113ch) r(environ 65ch). Rien de sportif toutefois, ce n'est pas le créneau de ce modèle, avec un 0 à 100km/h abattu en 11 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h. Selon Thierry Koskas, Directeur Général de Citroën :Pou réduire les coûts, il fallu faire quelques concessions.. L'ë-C3 ne dispose pas d'écran derrière le volant mais d'un petit bandeau en hauteur que Citroên tente de faire passer pour un affichage tête haute, mais qui rappelle plutôt les valeureuses premières Twingo (en plus moderne évidemment, et en face du conducteur)En montant en gamme avec la version(pratique), et d'un bandeau de tableau de bord en tissu. Pour ce tarif, il ne faudra pas attendre de miracles et le plastique dur devrait être de mise, mais certaines petites attentions sont tout de même présentes comme un chargeur à induction, ou des boutons permettant de gérer simplement la climatisation., tout comme certaines aides à la conduite dont l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux, ou encore l'aide au stationnement à l'aide de radars de recul.(jusqu'au 17 décembre), sans apport, mais avec le bonus maximum et sous condition de reprise d'un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou essence immatriculé avant le 01/01/2006.La version Max mieux équipées débute quant à elle à 179 euros par mois Avec son tarif accessible et des prestations intéressantes,. Nous ne tarderons pas à le savoir. En attendant, vous pouvez nous donner votre avis et nous faire part de vos remarques dans les commentaires ci-dessous.