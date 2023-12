MAJ de Noël chez Tesla : Apple Podcast natif, radars, caméra d'angle mort automatique...

Grosse mise à jour de Noël chez Tesla !

La vue de la caméra d'angle mort vous avertit désormais avec un ombrage rouge le long du bord lorsque votre clignotant est allumé et que votre véhicule détecte un objet ou un autre véhicule dans votre angle mort.

Accédez à Contrôles > Pilote automatique > Caméra d’angle mort automatique.

Écoutez des millions de podcasts parmi les plus populaires au monde. Apple Podcasts pour Tesla se synchronise avec vos appareils Apple préférés, afin que vous puissiez suivre des émissions en toute transparence, enregistrer des épisodes et reprendre là où vous vous étiez arrêté. Parcourez de nouveaux podcasts remarquables ou explorez les tendances des Top Charts.



Depuis le lanceur d'applications, ouvrez l'application Apple Podcasts, scannez le code QR et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Débloquez de nouveaux véhicules et pistes. Votre véhicule de course correspond désormais à la couleur que vous avez définie dans Toybox > Colorizer.

Explorez de nouvelles options pour des interactions pacifiques et hostiles, des traités de paix et des ambassades à l'infiltration furtive et à la guérilla.

Dégommez des hordes de bonhommes de neige et défendez-vous contre les monstres de glace dans la nouvelle carte hivernale Whiteout, avec un nouveau personnage, des succès et des objets à collectionner.

Soyez plus immergé que jamais dans l'action grâce aux effets de vibration dans certains jeux Tesla Arcade.

Votre véhicule appellera le 911 si un accident déclenche les airbags.

Un compte à rebours vous permet d’annuler l’appel avant qu’il ne soit passé si vous n’avez pas besoin du 911.



Cette fonctionnalité fonctionne automatiquement lorsque votre téléphone mobile est connecté à votre véhicule via Bluetooth.

La navigation inclut désormais des symboles le long de votre itinéraire pour afficher les radars, les panneaux d'arrêt et les feux de circulation.



Pour voir ces informations d'itinéraire, vous devez avoir activé Navigation > Routage en ligne. Nécessite une connectivité Premium.

Utilisez l'application mobile Tesla pour planifier un voyage.

Accédez à Emplacement > Naviguer et entrez une destination. Pour plusieurs arrêts ou pour apporter des modifications, modifiez simplement le trajet > Ajouter un arrêt. Si nécessaire, Trip Planner inclura également des arrêts de recharge en cours de route. Ensuite, choisissez Envoyer à la voiture pour le partager avec votre véhicule.

Nécessite l'application Tesla 4.27.5+ pour ajouter plusieurs arrêts à un voyage.

Lorsque vous visualisez l’environnement de votre véhicule depuis l’application Tesla, vous aurez désormais accès aux caméras des piliers gauche et droit.



Sur l'écran tactile de votre véhicule, accédez à Contrôles > Sécurité > Afficher la caméra en direct via l'application mobile. Ensuite, vous pouvez visualiser depuis l'application sur votre téléphone



Live Camera est crypté de bout en bout et Tesla n’est pas accessible. Nécessite l'application Tesla 4.27.5+ et la connectivité Premium..

La liste des fonctionnalités

Au menu,, une caméra d'angle mort automatique, les radars.... C'est désactivable, mais cela permet de savoir si un véhicule se trouve sur votre gauche.Tim Cook et Elon Musk semblent rabibochés, même si CarPlay pointe toujours aux abonnés absents.(a priori fixes, à voir en Europe)., mais pas de modifier facilement les arrêts ou de rajouter des chargeurs.Attention, cette fonction n'est pas active partout, notamment pour les véhicules suisses.- Planificateur de voyage sur application mobile- Plus de caméras dans la vue caméra en direct- Caméra d'angle mort automatique- Spectacle de lumière- Podcasts Apple- Mises à jour de Tesla Arcade- Appels automatiques au 911- Radars sur votre itinéraire- Lecture aléatoire dans TIDAL- Image de profil Apple et Spotify- La recherche inclut le manuel du propriétaire- Filtres d'emplacement de chargement