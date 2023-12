Alimenter sa maison avec sa Volkswagen : la charge bidirectionnelle arrive sur l'ID.4 !

Alimenter sa maison avec son ID.4 !

- le V2L, qui permet de sortir l'équivalent d'une prise de courant

- le V2H qui permet d'alimenter une maison (avec de grandes puissances-

- le V2G qui peut fournir ponctuellement de l'énergie sur le réseau électrique

D'abord disponible en Allemagne

Via une mise à jour logicielle,pour y parvenir. On connait enfin tous les détails !Pour rappel,existe sous 3 formes :La mauvaise nouvelle,. Pour cela, il faut un onduleur puissant, une nécessité hardware que ne semble pas intégrer l'ID.4 de série., ce qui reste intéressant pour ceux qui ont des installations solaires intermittentes ou qui peuvent charger au bureau par exemple.Il faudra par ailleurs une batterie d'au moins 77 kWh pour en profiter.. Rien sur l'ID.5 ou l'ID.3 ni même sur l'ID.Buzz ? Cela parait étrange. Côté logiciel, il faudra disposer au minimum de l'ID Software 3.5 (rien à voir avec Doom, je précise).. Dès lors, stocker l'énergie pendant les périodes creuses ou via ses panneaux solaires s'avère indispensable pour ne pas faire exploser la facture de courant. Voilà pourquoi le constructeur va en faire sondans un premier temps.Via le système(HEMS), la voiture va donc, mais l'idée est bien-sûr de la maintenir suffisamment chargée pour venir combler les périodes les plus compliquées.. Le problème avec les bornes DC, c'est leur prix : comptez au moins 7000 ou 8000€ contre presque 10 fois moins pour les bornes AC sur lesquelles travaillent Renault par exemple. Il parait un peu farfelu de voir arriver des bornes DC chez le particulier pour l'instant.