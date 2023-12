800V, V2L, V2H, Tesla rattrape enfin son retard sur la concurrence !

800V, mais pas sur les Superchargers !

Parmi ces fonctions inédites, il a été questiondurant sa mini Keynote. Il s’agit pourtant d’une nouveauté majeure et exclusivement réservée à ce gros 4x4 !Alors qu'unedepuis sa sortie en 2019, d'autres lui ont emboité le pas, notamment le groupe Hyundai/Kia ou encore chez Audi. Même les chinois s'y mettent, et promettent déjà des charges réduite, parfois sous les 15mn -le monospace chinois Li Mega affiche le 6% à 80% en 11 minutes et 2 secondes !suivant les modèles (les batteries Blade des Model Y sont plutôt performantes). Oren une bonne trentaine de minutes. C'est correct, mais équivalent aux modèles vendues dès 2019 en Europe. Et le pic à 250kW est maintenir pendant quelques minutes seulement.Pour parvenir à conserver un 10-80% en 30mn, il fallait donc augmenter le voltage, une première chez Tesla.Seules les bornes v4 le supportent et encore, pas forcément. Aux USA par exemple, certains ont remarqué que ces bornes étaient encore connectées à un réseau en 400V... Assez étonnant qu'Elon Musk n'ait pas mieux anticipé la chose, car Ionity propose du 800V depuis plusieurs années déjà.Le V2L permet par exemple. En clair, il devient possible de brancher des outils, des lampes, et même du gros appareillages, un besoin croissant de la part des artisans qui délaissent petit à petit les appareils à essence mais au prix de puissance de sorties importantes.. Que les européens se rassurent, les prises peuvent apparemment basculer en 220V. Sur une Tesla Model 3/Y,alors que dans certains cas, ce serait bien pratique -par exemple, pour nos tournages, on doit souvent emmener de petites batteries nomades pour nous alimenter !Autre technologie intéressante, le(ou plus généralement, une installation électrique) complète. Ici, le Cybertruck grimpe à 11,5 kW, soit un petit record pour la catégorie.Pour en profiter,(Backup Switch) seront nécessaires pour envoyer le courant dans la maison. Une application permet de monitorer les flux d'énergie, Tesla estime que son Cybertruck peut alimenter une habitation pendant environ 3 jours.Si en Europe, tout ceci peut paraitre un peu, il faut savoir queEn période de tempête ou d'intempéries, ce genre de véhicule peut aussi dépanner les secours ou permettre à des habitants de survivre dans des conditions complexes (grand froid etc.) le temps que le réseau soit rétabli.