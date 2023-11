Tesla : caméra calandre, capot qui se soulève, Model Y dans le désert et Apple Podcast natif

augmente l'espace entre le capot et les composants situés en dessous, réduisant ainsi le risque de blessures

Une caméra dans la calandre

lavage de caméra avant

Apple Podcast en natif

Un Model Y fait le buzz dans le désert

Comme vous pouvez le voir sur l'image, si la voiture est amenée à percuter une personne,(c'est pas beaucoup) L'opération se déroule uniquement entre 30 and 52 km/h, etprécise le constructeur. En revanche, une fois le choc passé, il faudraDes pistons viennent relever le capot de chaque côté, mais l'opération est à sens unique, comme un AirBag (même s'il n'y a pas destruction du véhicule) :En réalité, il est. Il s'agit du seul véhicule qui possède officiellement une caméra au niveau du pare-choc, même si la rumeur voudrait que Tesla en rajoute une bientôt sur sa Model 3 -une image avant même fuité sur la version Highland puis retirée par Tesla du site dans la foulée., ce n'est pas le cas de l'app Podcasts. D'après le hacker, il serait notamment possible de lire les fichiers avec une vitesse accélérée (1,25x, 1,5x et 2x).Au Moyen-Orient, l'une des activités favorites bien connues: les pilotes s'élancent le plus vite possible pour grimper en haut du monticule. Généralement, les Land-Cruiser et autres Jeep Wrangler se battent en duel, mais pour une fois... c'est un model Y qui se fait remarquer, car il devance la plupart de ses concurrents.: suspensions relevées, pneus tout-terrains, néanmoins les capacités off-road restent impressionnantes, y compris ici sur une simple rampe. Il est d'ailleurs étonnant que Tesla ne décline pas un peu son SUV pour des versions un peu plus baroudeuses.