General Motors abandonne CarPlay, un peu trop tôt !

entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus annuels provenant des abonnements d'ici 2030

Le récent voyage de Los Angeles à San Diego – pour assister à un événement médiatique pour le Blazer EV, ironiquement – a commencé sans incident. Mais ensuite les fenêtres ont refusé de fonctionner. Et puis l'écran d'infodivertissement a complètement fondu les plombs, coincé dans une boucle interminable d'extinction, de rallumage, d'affichage d'une carte centrée au milieu de l'océan Pacifique, avant de s'éteindre à nouveau. Et ce jusqu'à ce que nous quittions l'autoroute et redémarrions la voiture. Tout allait bien après la réinitialisation, mais une heure plus tard, cela s'est reproduit.

Au départ, le Blazer EV allait très bien. Mais à environ 25 minutes de Gallipolis, il y a eu une brève pause dans l'audio Bluetooth, puis tout l'écran d'infodivertissement est devenu noir. Les commandes de chauffage, de climatisation et de volume fonctionnaient toujours, mais toutes les icônes manquaient. Google Maps indiquait toujours ma position, et j'avais toujours la vitesse et l'autonomie, alors j'ai pensé que la voiture allait bien, et ce n'était qu'un petit problème.



Je suis resté assis sur le bord de la route pendant les 20 minutes suivantes, parcourant les forums Lyriq et les publications Reddit, en espérant qu'il y aurait une solution rapide et que je pourrais reprendre la route. Le consensus est que si la réinitialisation n’a pas fonctionné, de nombreux problèmes d’infodivertissement Lyriq ont été résolus lorsque le véhicule passe en « veille profonde », désactivant bon nombre de ses modules informatiques complexes. Cela impliquerait de s’éloigner d’un véhicule verrouillé pendant au moins cinq minutes, ce qui n’était pas envisageable sur une autoroute très fréquentée.



J’ai envisagé de me rentrer et de mettre fin à l'expérience. Cependant, j'avais besoin d'une charge rapide pour rentrer chez moi, et j'étais proche de mon premier arrêt à une borne. Il était tout simplement plus logique de continuer. La réinitialisation avait également supprimé les données de navigation dont j'avais besoin pour me rendre à la borne de recharge rapide de Gallipolis. Pour ajouter l’insulte à l’injure, il n’y avait aucun moyen de saisir à nouveau les directions car l’écran principal ne fonctionnait pas. J'ai utilisé à la hâte mon téléphone et l'ai placé sur les bouches d'aération, naviguant vers les stations de recharge rapide via le petit écran de mon vénérable iPhone.

Nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises,. Dans un premier temps, le constructeur américain avait clairement évoqué une décision motivée par une potentielle manne financière , avec, avant de tenter, fort maladroitement, de justifier l'abandon des systèmes d'Apple et de Google pour des raisons de sécurité , et donc pour améliorer l'expérience utilisateur.Il est tout fait possible deà l'image de Tesla ou encore de Rivian . Certains utilisateurs regretteront tout de même de ne pas retrouver un système qu'ils maitrisent et certaines fonctionnalités, mais cela ne semble pas freiner les ventes outre mesure.Il semble toutefois que General Motors ait mis la charrue (électrique) avant les bœufs, selon les premiers retours sur la Blazer EV d' InsideEVs et Edmunds . Jugez plutôt avec les propos de Nick Yekikian d'Edmunds, qui conclue son article par une liste complète et bien trop longue des dysfonctionnements :pour Kevin Williams. d'InsideEVs :Geenral Motors s'est fait railler pour sa décision d'abandonner CarPlay et Android Auto,particulièrement pour les présentations presse où les journalistes essayeurs vont se faire un plaisir de remonter ce genre de problèmes.D'éventuelles mises à jour pourraient rapidement remettre le système d'aplomb, ou assombrir un constat qui n'est déjà pas brillant.