Abandon de CarPlay : un atout pour la sécurité selon General Motors ?

General Motors abandonnerait CarPlay pour des raisons de sécurité

Une histoire de gros sous avant tout

En mars dernier,Cette annonce avait fait grand bruit tant certains utilisateur apprécient de pouvoir disposer de l'équivalent du système qui équipe leurs smartphone au sein de leur véhicule, au point d'en faire parfois un argument de poids au moment de l'achat.Comme vu avez pu le constater au sein de nos différents tests en vidéo, l'abandon de CarPlay et/ou d'Android Auto n'est pas forcément un mauvais choix , leur permettant de profiter d'un meilleur contrôle. General Motors voudrait faire de même, mais se perd un peu dans sa communication et ses récentes justifications.Lors de l'annonce,. En effet, l'objectif semblait alors de pouvoir proposer des services payants et de récupérer des données, peremettant à la firme d'espérer entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus annuels provenant des abonnements d'ici 2030.Devant la grogne de certains clients, Tim Babbit, l'homme chapeautant la branche Infotainment de General Motors, a toutefois changé son fusil d'épaule etL'argument serait que les conducteurs ont tendances à davantage chercher et regarder leurs smartphones avec CarPlay ou Android Auto qu'avec un système propriétaire (même si basé sur Android Automotive), à cause d'une mauvaise stabilité, une latence trop importante et des soucis de connexion.L'argument n'est pas si mauvais, mais uniquement si les utilisateurs acceptent de rentrer toutes leurs données dans un second système, d'abandonner leurs habitudes, et surtout de payer à nouveau pour des services dont ils disposent déjà sur leurs smartphones. Dans la réalité,. Si le discours marketing ne semble pas très franc du collier, ni réellement habile,