Samsung s'associe à Tesla et Hyundai pour la domotique et la gestion de l'énergie

Samsung SmartThings Energy et Tesla

Hyundai/Kia et SmartThings Home

L'avis de Mac4Ever

Le géant coréen Samsung indique que. Ainsi, via la plateforme SmartThings Energy et grâce à l'ouverture de la FleetAPI de Tesla, il sera envisageable de se connecter aux véhicules, batteries Powerwall, panneaux solaires et chargeurs Tesla directement depuis un smartphone ou une TV compatible, de profiter d'interactions entre les appareils, et ainsi de mieux gérer l'utilisation de l'énergie (production des panneaux, niveau de charge des différentes batteries).Si Samsung est le premier à annoncer une telle intégration,Le constructeur coréen ne s'arrête pas en si bon chemin et annonce également un partenariat avec Hyundai afin de proposerIl devrait donc être envisageable dans un futur plus ou moins proche de(une TV, une caméra, un robot-aspirateur, la climatisation)Les véhicules seront de plus en plus connectés, avec des VE qui sont déjà de véritables ordinateurs sur roues, et l'intégration de ces véhicules au sein de la domotique est inévitable. Reste à savoir, et si la firme sera capable de nouer des partenariats afin d'offrir des fonctionnalités utiles, efficaces et stables avec les différents acteurs du marché.Samsung planche actuellement sur ces deux intégrations, et. Le constructeur coréen devrait faire quelques démonstrations et donner de plus amples informations lors du CES 2024 qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier.