Prix du Peugeot 3008 électrique : toutes les versions ont droit au bonus !

Les tarifs du 3008 électrique

• Allure : 44 990€

• GT : 46 990 €

• Allure : jantes 19", caméra de recul, capteurs de stationnement arrière, i-Cockpit avec double écran de 10".



• GT : Jantes 20", peinture bi-colore, feux matrix LED, capteurs de stationnement avant, hayon motorisé, sièges avant et volant chauffants, chargeur de téléphone à induction, éclairage d’ambiance personnalisable, i-Cockpit panoramique avec écran incurvé de 21", touches tactiles i-Toggles.

Nouveau Peugeot E-3008 électrique

à la fois dynamique et aérodynamique

flottant

Un habitacle technologique

- Sur la partie gauche de l’écran panoramique, le combiné d’instruments rassemble, au-dessus du volant compact, toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d’énergie...)



- Sur la partie droite de l’écran panoramique, au centre de la planche de bord, la partie tactile est accessible aussi bien au conducteur qu’à son passager. Elle permet de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.

Pour calculer l’itinéraire idéal, le système prend en compte de nombreuses informations, parmi lesquelles la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l’arrivée, la vitesse, la consommation d’énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé… et bien sûr les bornes de recharge disponibles vers la destination.

Start/Stop

Nouvelle application mobile

- Géolocaliser son véhicule, recevoir des alertes qui rappellent les éventuels besoins d’entretien.



- Commander à distance la fermeture des portes, et activer les feux ou le klaxon pour repérer la voiture.



- Lancer ou programmer un pré-conditionnement thermique. Au-delà du confort, cette fonctionnalité permet d’optimiser l’autonomie en anticipant, lorsque le véhicule est branché, la mise en température de la batterie.



- Consulter, programmer, lancer ou différer la charge de la batterie. Outre le gain de temps non négligeable offert, c’est aussi un moyen de ne pas dépenser ou consommer plus que nécessaire.



- E-Routes par Free2move Charge est un planificateur de trajet « trip planner » disponible sur smartphone.



- App Store, un mur d’applications regroupant plusieurs domaines (Musique, Voyage, News, Divertissement, Méteo…) disponible directement dans l’info-divertissement du nouveau E-3008.

Une nouvelle plateforme électrique

- Autonomie de 525 km, 2 roues motrices, 210 ch/157 kW,

- Dual Motor avec autonomie de 525 km, 4 roues motrices, 320 ch/240 kW,

- Grande autonomie de 700 KM, 2 roues motrices, 230 ch/170 kW.

Conduite autonome moderne

C'est une bonne surprise,De fait, même si vous rajoutez des options, vous êtes encore dedans. En revanche, pour le prix de la finition GT, on pourra hésiter avec un Scenic grosse batterie, dont l'autonomie est affichée à 625 Km grâce à une batterie de 87 kWh -c'est 10 kWh de plus que chez Peugeot.Petit(détaillées plus bas) :et sans doute hors bonus écologique. Mais avec presque 100 kWh de batterie, le prix fera forcément le grand écart, un mal pour un bien, puisque le rayon d'action sera supérieur au Tesla Model Y Grande Autonomie.Le SUV familial garde donc son côté baroudeur,, quelques soit la motorisation et une signature lumineuse à trois griffes. Le 3008 reste assez court, ce qui est pratique en ville (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m) et un rayon de braquage correct (10,6 m)., on ne peut pas dire que le bébé soit très efficient par rapport à la concurrence. La calandre tombe encore très droit et Peugeot n'offre toujours pas de suspensions pilotées, contrairement à Volkswagen par exemple.A l'avant, on retrouve lasur cette gamme, qui permet de rouler en plein phares de nuit.destiné à optimiser l’aérodynamisme. On retrouve une signature lumineuse à trois griffes - en 3D sur les versions GT. Le coffre est donc vaste, mais unique : pas de frunk à l'avant, alors que la nouvelle plateforme était pensée pour du 100% électrique.Sur les versions GT électrique, les parties inférieures de pare-chocs avant et arrière, les arches de roues et les protections de bas de porte sont également en noir brillant.En revanche, le constructeur a largement, surmonté d'un combiné tête haute. Cet effet flottant est accentué par un éclairage d’ambiance à LEDS personnalisable selon 8 couleurs différentes. L'écran est légèrement incurvé vers le conducteur mais le passager y a également accès facilement.. Il est également question de(une première).précise Peugeot. On a hâte de tester !, l’une permet la recharge et le transfert de données, l’autre est destinée exclusivement à la recharge. Il y a égalemen t deux prises USB-C supplémentaires (destinées à la recharge), situées à l’arrière de la console centrale pour les passagers du rang 2. Tous les E-3008 sont équipés de trois prises 12 volts situées à l’avant et à l’arrière de la console centrale, et dans le coffre.est implanté sur la console centrale, sous les i-Toggles.La partie centrale de la planche de bord accueille donc ces fameuses i-Toggles,: appeler un contact favori, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.Peugeot a égalementpour les rangements et pour le passager avant.du volant. On regrettera d'avoir un boutonmais au moins, tout n'est pas tactile -n'est-ce pas Tesla !Point fort des Peugeot,(à confirmer), mais avec beaucoup de tactile. Peugeot précise avoir travaillé pour éviter les faux-clics, mais cela reste à vérifier à l'usage. Certains apprécierontrégénératif ainsi que les comodos redessinés.Peugeot affirme avoir revu les sièges pour une meilleure assise (soutiens latéraux adaptatifs),S (Air Quality System) qui contrôle en permanence la qualité de l’air entrant dans l’habitacle et, si besoin, active automatiquement le recyclage. L'isolation sonore est aussi en progrès avec des vitres avant feuilletées disponibles en option. Enfin, l'audio est toujours confié àLes familles apprécieront aussi les nombreux rangements,, recharge sans fil du téléphone, espace réfrigéré sous l’accoudoir central et nombreux porte-gobelets.avec de nouvelles fonctions :Il s'agit d'une architecture taillée pour l'électrique, qui permet de mieux centrer les batteries dans le plancher,et un empattement court (2,73 m ici).Voici les différentes configurations :On notera (ce qui est assez rare) queavec la même batterie de 73kWh, preuve que l'ensemble est très efficient, du moins durant les cycles d'homologation. Reste à voir ce qu'il en sera en version 4x4 forcé...Les versions. La version 4 roues motrices à 2 moteurs fournit une puissanceLe moteur avant délivrant un couple de 343 Nm et le moteur arrière 166 Nm. Amusant, Peugeot précise que le réducteur est fabriqué et produit par Stellantis à Valenciennes (France), et le ratio pour la version 2 roues motrices (525 km) est 9,77.. Mieux, en courant alternatif, une option permet de! C'est mieux que la nouvelle Tesla Model 3 ! Peugeot a également équipé sa batterie d'un système liquide qui permet de thermo-réguler la batterie pour optimiser la charge rapide.La batterie est garantie 8 ans (ou 160 000 km) pour 70% de sa capacité de charge. A noter que la trape de charge est situé sur l’aile arrière gauche, comme chez Tesla -idéal pour les SuperCharger, donc !Enfin, Peugeot montre son savoir-faire en la matière avec du V1G ou Smart Charging, qui permet de. Mais surtout, le E-3008 offre du V2L (Véhicule to Load), jusqu'à 3kW et 16A, afin de sortir du courant à la demande.S'il est possible d'agir sur le niveau de régénération (3 niveaux),Contrairement à Tesla, la voiturede l’environnement, en plus des 4 caméras.Du côté de la conduite semi-autonomie, nous avons évidemment un(après validation manuelle), la lecture de panneau et une suggestion de changement de vitesse...Pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus ou avoir une meilleure motricité en hiver,ainsi qu'un contrôle de traction avancé (neige, boue et sable) disponible quelque soit la motorisation.