MyPorsche : le planificateur CarPlay et l'app Apple Watch dispos en Europe !

Découvrez de nouvelles fonctions et améliorations, telles que:



• Écran d'accueil entièrement optimisé et nouvellement structuré : bénéficiez de la possibilité de trouver en un coup d'œil des informations pertinentes sur le véhicule telles que le SoC actuel ou l'autonomie et de contrôler des fonctionnalités élémentaires telles que les fonctions de charge directement via les nouvelles Quick Actions (actions rapides).



• Intégration Apple Watch : Découvrez les fonctions utiles de l'application MyPorsche sur votre Apple Watch. En plus de pouvoir consulter facilement depuis votre poignet les informations sur l'état du véhicule (état du châssis, des portes et des fenêtres, ainsi que SoC et affichage de l'autonomie), vous pouvez également contrôler des fonctions importantes (réglage de la climatisation et du chauffage, ainsi que verrouillage et déverrouillage du véhicule).



• Intégration CarPlay plus profonde : Bénéficiez d’une extension nationale de la planification d’itinéraires pour véhicules électriques dans Apple Maps.



• Fil d'actualité : Mises à jour régulières sur les actualités et les événements Porsche dans la fonction Découvrir.



• Extension TYD: Affichage d'informations détaillées sur le véhicule commandé (Track Your Dream).



• Dream Garage : Le garage dans le compte affiche à présent aussi les véhicules enregistrés.



Nous améliorons et développons My Porsche App en permanence. Nous espérons que vous apprécierez ce compagnon numérique.

Veuillez noter que les fonctionnalités de l’application peuvent différer selon le modèle, l’année-modèle et la disponibilité dans le pays.