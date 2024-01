La journée Tesla Owners Day 2024 aura lieu le 18 mai 2024 chez Michelin à Clermont !

Le pneu connecté de Michelin, en exclu chez Tesla ! Reportage à Clermont-Ferrand !

Avec plus de 1150 adhérents, le Tesla Owners Club France (TOCF) est aujourd’hui la plus grande association dans le domaine de l’électromobilité en France. Partie intégrante du programme Engage de Tesla dans le monde, le TOCF est reconnu comme club officiel des propriétaires de voitures de la marque Tesla en France.



Après Dijon en 2021, Clermont-Ferrand en 2022, Savigny-lès-Beaune en 2023, le TOCF organise son 4ème Tesla Owners Day à nouveau à Clermont Ferrand, sur le site des pistes d’essai Michelin de Ladoux.



Avec plus de 240 voitures et plus de 500 personnes inscrites l’an dernier, le Tesla Owners Day de cette année s’annonce encore plus important avec encore plus d’exposants et encore plus de conférences ainsi que la possibilité pour les participants de piloter leur voiture sur les pistes d’essai mises à disposition par Michelin. Des visites et des animations seront également proposées pour toute la famille.



Tesla France sera également présent avec le service mobile et les autres Tesla Owners Clubs européens sont conviés à participer à cet événement qui marque désormais le rythme de la communauté Tesla en France et en Europe.

Le programme et la liste des exposants seront prochainement disponibles et la billetterie ouvrira courant février.



Nous vous invitons à noter la date dans vos agendas et à nous indiquer votre souhait de participer pour couvrir cet événement.



L’ouverture des accès se fera vers 9h et le site sera évacué vers 18h. Les participants pourront continuer l'expérience du TOD avec une soirée exceptionnelle dans un site à l’extérieur de la ville de Clermont Ferrand.