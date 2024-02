Le Renault Scenic électrique élu voiture de l'année 2024 !

Un second trophée pour le Renault Scenic ! Cocorico !

Une victoire à l'arraché pour la familiale française

seulement

Un futur succès commercial ?

• 170 et 220 ch (traction)

• Couples de 280 et 300 Nm

• Batterie 60 kWh et 87 kWh

• Autonomie de 420Km et 610 km WLTP

Le nouveau Scenic E-Tech a donc fait jouer ses indéniables atouts afin de séduire le juryau salon de Genève qui se tient actuellement (vous pourrez d'ailleurs y croiser Didier dans les allées). Ce modèle familial de Renault peut donc se targuer d'être parmi la courte liste de voitures ayant reçu le prix à deux reprises. En effet, la toute première génération de Scenic avait déjà reçu la même récompense en 1997, avant de concrétiser ce trophée par une très jolie carrière commerciale., contre308 points pour la bavaroise, et 197 points pour la Peugeot 3008. Ce podium est complété par les Kia EV9 (190 points), Volvo EX30 (168 points), BYD Seal (premier e chinoise dans le classement avec 131 points), et Toyota C-HR qui ferme la marche avec 122 points. On notera l'hégémonie dans véhicules proposant au moins un modèle 100% électrique, à l'exception du C-HR qui se contente d'une version hybride rechargeable.Après s'être fait tailler des croupières par les SUV,. Pour rappel, voici la fiche technique :Si la puissance sera suffisante, l'autonomie fait un bond en avant appréciable par rapport aux autres modèles des constructeurs français. En ajoutant à cela 5 places, un coffre de 545 litres (mais pas de frunk, dommage), une dotation intéressante (avec un écran de 12 pouces en finition Techno), Android Automotive, une charge rapide entre 130 et 150 kW (Renault a encore un émarge de progression sur ce point), et un tarif qui débute à 35 990 euros (bonus déduit),et venir grapiller des parts de marché au Model Y de Tesla. Verrons-nous bientôt ce nouveau Scenic électrique pulluler dans nos rues ? C'est fort possible, et nous avons hâte de vérifier ce que vaut ce nouveau venu volant en main.