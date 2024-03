Nouveau Ford Explorer électrique : prix, autonomie et spécifications officielles !

Jusqu'à 602Km d'autonomie

• 52 kWh net (55 brut)

• 77 kWh net (82 brut)

• 78 kWh net (84 brut)

Temps de charge : 26 mn !

• 10-80 en 28mn (135kW) - batterie 82 kWh

• 10-80 en 26mn (185kW) - batterie 84 kWh

Petit gabarit mais pas de frunk !

Ecran de 14,6‘‘ et mega-console

Dès 43 900€ (hors bonus)

• Standard range - 52 kWh 170 ch dès 43 900€

• Extended range - 77 kWh 286 ch dès 46 900€

• Extended range - 78 kWh 340 ch (4x4) dès 53 900€

, avec des batteries plus performantes, une motorisation 2 et 4 roues motrices, et une autonomie légèrement meilleure que ses homologues allemands.L'Explorer est donc plus efficient que ses cousins de Volkswagen, l'Enyaq et l'ID4 proposant 50Km de moins avec la même batterie.La gamme propose en fait, les fameux 602 étant réservés à la batterie de 82 kWh Propulsion.Dans tous les cas, cela permet de réaliser, ce qui reste dans le haut du panier.Autre bonne nouvelle,et autres Ioniq 5, qui profitent de la plateforme 800V., on a donc une voiture bien plus courte, mais un peu plus large ! Un choix assez étonnant pour un véhicule destiné à l'Europe..., ce qui reste très correct vu le segment, mais assez moyen en l'absence de frunk à l'avant, car il faut encore y caser ses câbles de recharge..., et même un chargeur à induction à l'avant. Inédit, Ford propose unequi permet de stocker carrément un ordinateur portable !, même s'il s'agit de en fait de l'OS Volkswagen avec une surcouche Ford.La petite, car les aides à la conduite semblent calées sur celles du groupe allemand.Ford proposede la batterie automatique. CarPlay est évidemment de la partie, avec ou sans-fil.Enfin, il seraavec 10 chois de coloris.Il sera décliné en 3 versions :C'est plus intéressant qu'un Model Y Propulsion à l'autonomie limitée ou qu'un ID.4/Enyaq équivalent.Je trouve(non communiquée). Quant à la version AWD, elle reste chère pour le segment, Tesla se montre beaucoup plus intéressant avec le Model Y, qui offre nettement plus d'espace à bord pour un tarif assez voisin, voire inférieur. Dommage, car en montagne, le 4x4 est très utile, tout comme ceux qui ont besoin de tracter de lourdes charges.