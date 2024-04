800Km d'autonomie pour la Mercedes EQS et la Mustang Mach-E charge plus vite

meilleure voiture électrique du monde

800Km d'autonomie pour la Mercedes EQS

La Mustang Mach-E charge plus vite

Bronze

Pour atteindre un tel rayon d'action,h, une capacité à la hauteur du prix demandé pour cette grande berline de luxe, qui conserve son nom d'tandis que la version 4x4 n'atteint pas la barre fatidique en culminant à 799 km. J'ai vraiment hâte de tester cette édition 2024, qui devrait frôler les 600Km sur autoroute, un record !Placé entre les rails du siège avant, il augmente sensiblement le confort du passager, qui peut placer ses pieds en biais. En revanche, pas d'écran géant façon BMW i7 pour regarder des films pendant de longs trajets, Mercedes reste assez conservateur sur ce modèle, avec de petites dalles sur les dossiers des sièges avant. Par contre,, mais pas encore de trace de Netflix ni de Disney+ ou AppleTV..... Ce qui change, c'est plutôt la calandre, qui perd ses étoiles imprimées sur une surface plastique pour retrouver l'emblème du constructeur, avec ces lignes croisées et perpendiculaires, plus classique et sans doute, plus statutaire., avec une pénétration dans l'air assez inédite à ce niveau de gamme. Mercedes‑Benz a également augmenté la capacité de remorquage des berlines EQS et EQE 4MATIC de 750 à 1 700 kilogrammes. Elles atteignent ainsi un niveau similaire à celui des dérivés SUV. Par exemple, les clients peuvent désormais tracter une remorque pour chevaux.Malgré l'amélioration de l'équipement de série, les prix de base restent inchangés -dès 135 850 €, rien que ça.Pour 2024, ce modèle 100% électrique évolue., et même plus rapide qu'un Model Y Performance, son concurrent direct.Mais le public sera surtout intéressé par la diminution du temps de charge, d'environ 20%.face au modèle précédent, qu'on attendait souvent à la borne. Sur la batterie de base, on descend à 32,3 minutes s, soit 5,7 minutes de moins., soit 30km de mieux que précédemment mais assez médiocre pour un pack de 99,8 kWh., la consommation de la Mach-E étant vraiment élevée au regard du segment., mais uniquement aux USA, tout comme la Mustang Mach-E Rally qui va enfin être produite.