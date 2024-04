La Tesla Model 2 à 25 000€ annulée ?! Elon Musk répond !

La Tesla Model 2 à 25 000€ annulée ?!

abandonnée

"Reuters ment"

Reuters ment (encore une fois)

révolutionnaire

bien avancé

Nous travaillons sur un véhicule électrique à faible coût qui sera fabriqué en très grande quantité. Nous sommes bien avancés pour le moment. Je passe en revue les plans de la chaîne de production chaque semaine. Je pense que la révolution industrielle que représentera cette voiture va époustoufler les gens.

véhicule à bas prix

L'avis de Mac4Ever

Dans une longue missive , notamment à cause de la concurrence chinoise. Nos confrères évoquent des sources fiables et multiples au sein de l'entreprise, et notamment quelques chefs de projets.D'après la célèbre agence de presse,que de proposer une version abordable de sa Model 3, que beaucoup avaient déjà baptisé Model 2. En cause, la concurrence chinoise avec la montée en puissance de BYD, qu'il serait difficile à contrer dans un délais raisonnable et qui commence à promettre des véhicules légers autour de 10 000€.Parmi les raisons évoquées,destinées à sillonner les villes, et à éviter de posséder un véhicule particulier. Ces robots seraient d'ailleurs basés sur la fameuse plateforme compacte en cours de développement, qui ne serait donc pas réellementSur le papier, ça se tient :. Et malgré les progrès notables du fameux FSD -la conduite 100% autonome- ce système est encore en version Beta, et les vidéos postées sur les réseaux sociaux prouvent chaque jour qu'on est encore loin d'une version réellement sans conducteur. affirme le directeur de Tesla. Il faut dire qu'une telle information peut avoir un impact notable sur l'action du groupe et elle n'est certainement pas prise à la légère par les actionnaires.Fin 2023, lors d'une interview au sujet du Cybertruck avec Sandy Munro (une pointure de l'automobile aux USA), le CEO de Tesla a donné quelques infos sur la Model 2., une formulation toutefois assez vague, étant donné les retards pris par le CEO ces dernières années, entre belles promesses et la réalité. Il a fallu par exemple plus de 4 ans pour produire le premier Cybertruck et le prix final était environ 50% plus élevé qu'annoncé.Le PDG a également confirmé que, puis plus tard à la Gigafactory Mexico. Pas un mot sur l'Europe, pour le moment, alors que les aides sont pourtant conditionnées au lieu de production.. Pouvoir proposer aux villes des flottes complètes de véhicules autonomes pourraient changer la manière dont nous abordons la voiture, sans se soucier des problématiques de stationnement, d'autonomie et de coûts., seul moyen pour la marque de monter en volume et de se placer face aux constructeurs généralistes, et notamment chinois.Certainement. Le marché du pickup électrique avait bien démarré aux USA, mais les ventes stagnent, obligeant les constructeurs à adopter d'autres stratégies, comme récemment avec Ford, qui a finalement décidé d'utiliser la plateforme Volkswagen pour son prochain SUV électrique Explorer... Une chose est sûre, il faut rester souple dans l'industrie automobile moderne, et Tesla a su tirer son épingle du jeu à plusieurs reprises en la matière.