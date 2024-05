Kia EV3 : une autonomie record pour un SUV urbain ?

Kia EV3

Jusqu'à 600km d'autonomie !

Un petit frunk de 25 litres à l'avant, de quoi mettre les câbles

Ici en finition GT-Line

Une bouille futuriste et un intérieur soigné

Tiger nose

Des tarifs encore inconnus

En route pour le succès ?

L'avis de Mac4Ever

, l'EV6 a ainsi été élue voiture de l'année en 2021 (notre test ici ), et l'EV9 (dont vous pouvez également retrouver notre test ) a reçu le titre de voiture mondiale de l'année deux ans plus tard. Avec cette nouvelle EV3,En effet,, l'EV3 devra croiser le fer avec les Volvo EX30, Peugeot e-2008, Renault Mégane E-Tech et bien d'autres stars de la ville qui n'ont pas peur de prendre la route, sur un secteur pour le moins concurrentiel. Justement, c'est sur ce point que l'EV3 pourrait briller(81,4 kWh). La version Standard et sa batterie de 58,3 kWh se contente quant à elle de 410km, toujours en cycle WLTP.Niveau recharge, il faudra se contenter de. Si l'autonomie la classe parmi les meilleures de la catégorie,(avec une architecture 400V, contrairement aux EV6 et EV9 qui profitent de l'architecture 800V).Côté performances,, de quoi effectuer le 0 à 100 km/h en un plus de 7 secondes (7;4s pour la Standard et 7,7 pour la Long Range, Kia ayant décidé d'équipé les deux modèles du même moteur).(pour vehicle-to-load) permettant de fournir de l'énergie à un autre appareil,(pour vehicle-to-grid) afin de réinjecter de l'électricité dans le réseau,(pour vehicle-to-home) pour alimenter votre domicile. Côté coffre, l'EV3 dispose de 460 litres, pouvant atteindre 1250 litres en rabattant la banquette arrière, et d'un petit frunk de 25 litres sous le capot., l'EV3 a du chien et se distinguera facilement grâce à son look futuriste (rappelant les lignes de l'EV9), une nouvelle déclinaison de la désormais célèbre calandre, et une signature lumineuse assez complexe, lA l'intérieur, la Kia accueille les occupants avec(les clichés proviennent de versions non définitives, qui pourront donc encore être modifiée avant la commercialisation)., que l'on retrouve également sur l'EV9 et qui n'avaient pas particulièrement emballés Didier. Si de nombreux réglages se feront grâce aux dalles tactiles, Kia a tout de même laissé quelques boutons traditionnels, par exemple pour régler rapidement la ventilation.Si l'EV3 a livré presque tous ses secrets, il en reste un de taille que Kia garde encore dans sa manche. En effet,mais les commandes étant prévues pour le mois de septembre avec de premières livraisons pour la fin de l'année, cela ne devrait pas tarder.L'EV3 aura toutefois fort à faire sur ce marché concurrentiel et les tarifs pourraient faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. Si Kia parvient à afficher un prix plancher, l'EV3 pourrait avoir une belle carte à jouer.