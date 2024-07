Rivian trouve un spécialiste pour ses batteries chez Apple

Un nouveau départ

senior vice president of vehicle programs

Après, Jeff Alves a définitivement fermé la porte de son bureau pour rejoindre le constructeur de véhicules électriques, Rivian. Fort de son, il occupera les fonctions de directeur principal de l'ingénierie des batteries de l'entreprise.Il rejoint désormais Jonas Reinke et DJ Novotney , qui ont également quitté Cupertino pour Rivian un peu plus tôt cette année. Pour rappel, le premier a commencé en janvier pour aider à lancer les nouvelles plates-formes de véhicules électriques de l'entreprise. Et le second est parti pour devenir, et ce, après vingt-cinq ans chez la Pomme.Pour rappel, en février dernier,A cette occasion, les employés concernés par l'arrêt du projet avaient été informés de la réaffectation d'une majorité d'entre eux à la division de l'intelligence artificielle sous la direction de John Giannandrea.Mais il semblerait que certains aient saisi la balle au bond pour récupérer quelques pointures. Dire qu'à une époque,