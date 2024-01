Rivian a encore piqué un employé majeur d'Apple !

25 ans chez Apple, direction Rivian !

senior vice president of vehicle programs

D'excellents produits, voilà ce que nous faisons le mieux et j'ai eu beaucoup de chance de faire partie de tant d'équipes extraordinaires qui ont tout développé, depuis l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et bien d'autres encore. Apple a constitué toute ma vie, mais il est maintenant temps pour moi de passer à autre chose et de contribuer à donner vie à une nouvelle gamme de produits.

Rivian, l'Apple du 4x4 électrique ?

Ce matin, on apprend en effet quede bons et loyaux services à Cupertino. L'homme a travaillé de toutes les générations d'iPod, iPhone, Apple Watch et de nombreux produits de la firme et peut-être même sur le casque Vision Pro qui sera commercialisé vendredi prochain.D'après Bloomberg, l'homme, rapportant directement au CEO RJ Scaringe.L'homme a mêmeà ses équipes avant son départ :, il semble que l'homme se soit trouvé une nouvelle passion pour l'automobile électrique. Il s'agit d'ailleurs du, après Jonas Reinke, un important chef produit qui se serait également occupé de l'Apple Car.Comme vous avez pu le lire dans notre essai complet du Rivian R1S , la connectivité impressionne. En quelques années seulement, les équipes -constituéeAlors que Tim Cook est passé à côté du rachat de Tesla il y a quelques années, il serait peut-être temps pour le CEO d'Apple d'investir dans la firme voisine,