Cette station de charge de cow-boy donne envie de partir à l'aventure !

Un avant-poste dans une ancienne station service

lounge

Une station "durable" et "écolo"

consommation énergétique zéro

D'autres stations à venir

Rivian Adventure Network

ouvrant la voie à encore plus d'aventures électriques dans l'un des habitats naturels les plus vastes et les plus préservés de la Sierra Nevada.

Rivian investit dans l'élargissement de l'accès à la recharge afin de guider l'industrie des véhicules électriques vers de meilleures expériences de possession de véhicules électriques

Notre nouvel avant-poste de recharge de Yosemite est l'exemple le plus récent et le plus passionnant montrant comment nous étendons notre Rivian Adventure Network pour desservir les zones les plus susceptibles de figurer sur vos listes de voyages en voiture.

L'avis de Mac4Ever

Le célèbre fabricant de 4x4 électriques vient en effet, cet espace naturel où se pressent quantité de californiens durant le week-end.et ce n'est pas un hasard, la ville a connu son heure de gloire au moment de la ruée vers l'or. Il s'agissait en fait d'un atelier de forgeron en 1870 ! Lorsque les automobiles sont apparues des décennies plus tard, le bâtiment est devenu un atelier de réparation, puis une station-service.Rivian s'est quand-même bien inspiré desde Tesla, récemment dévoilés en France , et qui, mais surtout un espace de détente complet pour se restaurer, se reposer, dans un cadre plus avenant que les traditionnelles stations services.On y trouve ici même. L'équipe a également intégré des outils d'apprentissage pour les enfants, avec des jeux éducatifs qui enseignent aux petits la durée de vie des matériaux et le temps qu'il faut pour qu'un objet se décompose.Le bâtiment est en effet à vocation durable, le mobilier est à la fois confortable et écolo,, ainsi que de tables faites de sciure de bois compressée. Grâce à un partenariat avec US Solar, le bâtiment lui-même est à, générant autant d’énergie qu’il en consomme.Le bâtiment utilise également, comme le précise le constructeur.Le constructeur précise avoir également installéet, a déclaré Paul Frey, vice-président des produits de propulsion, de recharge et d'aventure chez Rivian.Après réflexion,: même avec une Tesla ou un Rivian, difficile d'arpenter tous les petits chemins de Californie et d'Arizona sans stress de ne plus avoir de jus. L'équipement des parcs nationaux, mais aussi des zones faiblement peuplées sera nécessaires ces prochaines années, afin de convaincre lesaméricains de passer à l'électrique., les zones agricoles et les parcs nationaux, dans lesquels les stations de charge rapides sont encore rare. Petit exemple à Chamonix, qui ne compte qu'une seule station haute puissance, alors que le site accueille jusqu'à 100 000 personnes durant la saison.