Rivian ne veut pas de CarPlay : voici pourquoi !

Un partenariat à 5 milliards avec Volkswagen

Il s'agit pour nous d'un accord de 5 milliards de dollars — 5 milliards de dollars entrent dans les caisses de Rivian, puis en échange, nous créons avec eux une coentreprise qui exploite notre technologie. Nous en verrons le fruit sur une multitude de produits différents : Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley – la gamme complète de produits de marque Volkswagen en somme. Cela correspond parfaitement à notre mission : la capacité d’aider à accélérer la mise sur le marché de véhicules électriques très attractifs, ce qui, à terme, générera une demande accrue.

Rivian R2

Pourquoi Rivian ne veut pas de CarPlay ?

Nous sommes partis du principe que l’expérience numérique dans le véhicule doit être cohérente et globalement harmonieuse. Pour ce faire, l’idée est d'éviter d'obliger les clients à accéder ou à quitter une application que nous ne contrôlons pas et qui ne dispose pas de capacités approfondies pour exploiter d’autres parties de l’expérience du véhicule. Par exemple, si vous êtes dans CarPlay et que vous souhaitez ouvrir le coffre avant, vous devez quitter l'application et accéder à une autre interface.



Cela ne correspond pas à la manière dont nous envisageons de créer une véritable expérience utilisateur.

L'intérieur du Rivian R2

Nous entretenons d'excellentes relations avec Apple. Si je me mets à la place d'Apple : imaginez qu'Apple développe un produit et qu'il y ait quelqu'un qui leur propose un système, par exemple Windows.



Si Microsoft avait dit : « Nous avons une plateforme clé en main que tout le monde sait utiliser. »



L’auraient-ils mis dans leur produit ? Auraient-ils développé leur propre OS ?



Nous savons comment cela s'est passé. Même si j’aime leurs produits, il y a une raison qui, ironiquement, est très cohérente avec la philosophie d’Apple pour laquelle nous voulons contrôler l’écosystème



Je pense que le plus grand manque aujourd’hui concernant l'absence de CarPlay vient des améliorations que nous devons apporter à la cartographie. Mais encore une fois, même dans la cartographie, nous voulons pouvoir sélectionner séparément un itinéraire, sélectionner séparément des cartes de base, sélectionner séparément des points d'intérêt, superposer cela avec un itinéraire payant, ce qui est vraiment important et très spécifique au véhicule lui-même et très spécifique aux réseaux et aux évaluations de ces réseaux. C'est pourquoi nous avons acheté une société de planification d'itinéraires (ABRP ou A Better Route Planner NDLR).



Et nous reconnaissons qu’il nous faudra du temps pour capturer pleinement toutes les fonctionnalités de CarPlay.



Au-delà de la cartographie, l’autre chose à venir est une meilleure intégration avec les SMS. Nous sommes conscient de l'attente sur ce point, et c’est quelque chose sur lequel les équipes travaillent activement.

De gauche à droite, Rivian R1T, R1S, R2, R3 et R3X

RobertScaringe, fondateur et CEO de Rivian s'est longuement confié au micro de Niley Patel de The Verge au cours de l'émission Decoder (disponible sur l'App Podcats d'Apple via ce lien). L'homme évoque tout d'abord. Il faut dire que le logiciel des Rivian est très prometteur, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessous, rivalisant avec des constructeurs comme Tesla, proposant ainsi une alternative sérieuse à Android Automotive.Le dirigeant de Rivian indique que(mais également Tesla)(pour Électronic Control Unit), ce qui lui permet de réduire le nombre de modules présents au sein de ses véhicules (de 17 sur les première générations à 7 sur la nouvelle architecture, contre parfois plusieurs centaines chez les autres constructeurs). Ce nombre restreint d'ECU et la conception en interne permet de réduire grandement le processus d'intégration d'une fonction et le temps nécessaire à son implémentation.Lorsque l'on évoque l'intégration de CarPlay (et encore plus de sa nouvelle génération pensée pour prendre une place plus importante au sein du véhicule , quitte à inquiéter les constructeurs ), l'homme indique que lCette conception ne semble pas en adéquation avec l'intégration d'un écosystème tiers au sein de leur système.Le constructeur entend toutefoiscomme l'intégration d'Apple Music ou encore de CarKey . RobertScaringe indique d'ailleurs que ses relations avec Apple sont bonnes et qu'il reste du travaille à accomplir afin de satisfaire les amateurs de CarPlay souhaitant retrouver leurs petits à bord d'une Rivian.Si vous êtes intéressé par les véhicules électriques et leur conception, qu'il s'agisse de ceux de Rivian (dont les futurs R2,, R3 et R3X ), ou d'une manière plus générale,