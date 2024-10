Durcissement du malus écologique et baisse du bonus en 2025 ?

Le malus écologique se durcit en 2025

Un bonus écologique en baisse

Il va falloir mettre à jour le simulateur

Les SUV et les véhicules hybrides dans le viseur

Le Bonus Ecologique sera moins interessant sur la Fiat Grande Panda

Une pression fiscale accrue pour les automobilistes

pression fiscale sans précédent

Le projet de loi de finances 2025, présenté aujourd’hui, pourrait marquer un tournant pour le marché automobile.. En 2025, le seuil de déclenchement du malus CO2 sera abaissé à 113 g/km, contre 118 g/km en 2024, et pourrait descendre jusqu’à 99 g/km d’ici 2027. Cette nouvelle taxation n’épargnera plus même les véhicules abordables, comme la Dacia Sandero, dont 88% des modèles seront assujettis au malus l’année prochaine. Ce durcissement attendu inquiète les professionnels du secteur, qui craignent une chute des ventes.Le bonus écologique , quant à lui, connaît également des modifications. Mis en place pour encourager l’achat de véhicules électriques, il était fixé à 5 000 euros en 2023, mais a déjà été réduit à 4 000 euros en 2024.. Cette diminution risque de freiner davantage l’enthousiasme pour les véhicules électriques, dont les ventes ont déjà ralenti. Les constructeurs pourraient voir leurs efforts pour promouvoir la mobilité électrique compromis par ce soutien limité.En plus de l’abaissement des seuils d’émission,, affectant particulièrement les SUV et les véhicules hybrides rechargeables . Ces derniers perdront leur abattement de 200 kg, les rendant moins attractifs pour les acheteurs. Les véhicules micro-hybrides ne seront pas épargnés non plus. Ces modifications laissent peu de marge de manœuvre aux consommateurs qui souhaitent échapper au malus.Face à cette combinaison de durcissement du malus et de réduction du bonus, l. Le syndicat Mobilians évoque par exemple uneet craint une déstabilisation économique pour la filière. Alors que le gouvernement présente ces mesures comme une incitation à la transition écologique, les professionnels insistent sur le fait qu’elles risquent d’alourdir considérablement les coûts pour les acheteurs. Sauf si les constructeurs baissent leurs prix pour accompagner ce mouvement, mais rien n’est moins sûr.